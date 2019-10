Assemblea soci Coop a Grosseto: ecco quando

GROSSETO – Assemblea straordinaria dei soci Unicoop Tirreno, sezione Grosseto, che si riuniscono giovedì 17 ottobre alle ore 17.00, presso l’Hotel Airone in via Senese.

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di esonero dalla applicazione del comma 2 dell’art. 13 della legge n. 342/2000 in merito alla distribuzione di utili di esercizio in relazione alle Riserve di Rivalutazione Ex lege;

2) Approvazione della proposta di emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi;

3) Approvazione del relativo Regolamento di emissione, contenente le regole relative alle caratteristiche, al contenuto, ai diritti, alla durata, alle modalità e alle condizioni di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi;

4) Approvazione della proposta di modifiche dello Statuto sociale rese necessarie dall’emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi: modifiche e coordinamenti consequenziali rispetto alle variazioni statutarie previste.