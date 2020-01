Assemblea pubblica del Comitato per la pace: appuntamento al Khorakhanè

GROSSETO – Lunedì 20 gennaio, assemblea pubblica degli “Uomini e delle donne di buona volontà” promossa dal Comitato per la pace di Grosseto. Appuntamento alle 17.30 al Circolo Arci Khorakhanè, in via Ugo Bassi, 62 /64.

“In prossimità della “Giornata internazionale contro la guerra” del 25 gennaio – spiegano dal comitato -, aderendo all’appello lanciato da “Il movimento pacifista italiano “Spegniamo la guerra accendiamo noi la pace”, a cui hanno aderito, tra gli altri, Cgil, Arci, Libera, Lunaria e Acli, invitiamo la cittadinanza tutta, le forze politiche e sindacali, le associazioni, i movimenti, le comunità straniere, i giovani dei nuovi movimenti (Sardine e Fridays for Future ) le confessioni religiose a discutere sull’attuale gravissima minaccia di guerra e per organizzare eventuali iniziative a livello provinciale”.