Assemblea pubblica “Con il popolo curdo”: proiezioni, testimonianze e letture

GROSSETO – “Fermate il massacro, denunciate l’aggressione armata della Turchia e il tradimento di Trump, l’Europa faccia sentire la sua voce. Noi stiamo con le donne, gli uomini e i bambini curdi”. Indetta un’assemblea popolare per mercoledì 30 ottobre dalle ore 17,30 alle ore 20,30, che si terrà nella sala contrattazioni della Camera di Commercio, in via Fratelli Cairoli, in omaggio al popolo curdo.

L’iniziativa è promossa dal comitato provincia dell’Anpi “Norma Parenti”. Aderiscono Cgil, Cisl, Uil provinciali, Isgrec, Arci, Uisp, Pd, Sinistra Italiana, Leu, Rifondazione Comunista, Movimento 5Stelle, Psi, Legambiente, Libera, Libertà&Giustizia, Coordinamento Genitori democratici, Conferenza donne democratiche, Libreria delle ragazze, e Rete delle donne Grosseto.

Durante l’assemblea sono previste testimonianze e proiezioni di filmati relativi alla guerra in corso nel nord della Siria e lettura di poesie e brani a cura di Enrica Pistolesi.