“Assaggialibri”: conversazioni letterarie con gli scrittori Fabio Genovesi e Sacha Naspini

PIOMBINO – Tornano le conversazioni letterarie promosse dal gruppo di lettura «Assaggialibri», con due nuovi appuntamenti.

Martedì 14 luglio alle 21.15 al Rivellino lo scrittore Fabio Genovesi parlerà con i lettori piombinesi del suo romanzo «Cadrò, sognando di volare», edito da Mondadori nel gennaio 2020: una narrazione ispirata e coinvolgente, che ci interroga sul senso delle nostre scelte, sul coraggio di perseguirle, sul timore dei propri limiti e, al tempo stesso, sul desiderio di superarli e mettersi in gioco.

Martedì 21 luglio, si replica: l’ospite sarà Sacha Naspini, che racconterà il suo «I Cariolanti», uscito per le edizioni e/o a febbraio del 2020. Gli esordi di Naspini sono strettamente legati alla nostra città: i suoi primi romanzi sono stati pubblicati dalla casa editrice locale «Il Foglio Letterario». Da lì, il suo indiscusso talento narrativo gli ha permesso di spiccare il volo, fino ai best seller «Le case del malcontento» e «Ossigeno», sempre editi da e/o, romanzi che il gruppo Assaggialibri ha già avuto l’onore di presentare a Piombino. «I Cariolanti» è una storia nerissima, dolorosa, straziante, che non lascia spazio a nessun genere di facile e scontata consolazione: uno sguardo cupo e disincantato sul mondo oscuro del protagonista, uno stile aspro e tesissimo, una narrazione sconvolgente che ci mostra quanto siano labili i confini che ci separano dall’abisso e dalla disumanità.

Due appuntamenti da non perdere per chiunque ami la buona letteratura. Ricordiamo inoltre che il gruppo «Assaggialibri», nato grazie all’entusiasmo dei volontari e che molto ha già dato alla vita culturale piombinese, organizzando numerosi incontri con gli autori ed eventi di promozione della lettura, in collaborazione sia con la Biblioteca Civica Falesiana, sia con la Libreria COOP, si è appena costituito ufficialmente come associazione culturale, alla quale sarà possibile aderire per condividerne scelte e attività.