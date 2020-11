“Assaggi di parole”: in streaming la presentazione del romanzo “I segreti del giovedì sera”

PIOMBINO – Giovedì 3 dicembre alle 21.15, in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca, si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Assaggi di parole – incontri intorno ai libri” curata dall’associazione culturale Assaggialibri in collaborazione con la Biblioteca Falesiana di Piombino.

Elvira Seminara dialogherà con Patrizia Fiori e Michele Paoletti a proposito del suo ultimo romanzo “I segreti del giovedì sera” (Einaudi, 2020), la storia di un gruppo di quasi sessantenni che, tra amori che nascono o franano, ansiolitici e aperitivi, cercano di varcare quella soglia labile e miracolosa saltandoci sopra come in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il fiato – o il vino. La loro vita a dirotto si riflette in un dialogo inesauribile, impudico, che ci vede coinvolti tutti, nella stessa risata e nella stessa paura: congedarsi senza preavviso dall’unica giovinezza che ci è stata assegnata senza aver capito cosa ci aspetta.

Gli spettatori potranno intervenire e fare domande scrivendo messaggi in diretta.