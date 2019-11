Aspettando Pop Corn 2020: a Porto Santo Stefano il best of dei corti d’autore del festival

PORTO SANTO STEFANO – Visto il successo dell’edizione 2019 di Pop Corn Festival che si è tenuta a Porto Santo Stefano lo scorso luglio, e per mantenere vivo l’interesse del pubblico su questa iniziativa, l’Art Day ha ideato “Aspettando Pop Corn 2020”, una rassegna che propone “il best of “ delle tre edizioni del Festival. Pop Corn Festival del Corto è un concorso internazionale di cortometraggi ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Argentario Art Day con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Le proiezioni, considerata la stagione, si terranno “al coperto”, ovvero presso la sala Ex Onmi di Porto Santo Stefano dal 5 all’8 dicembre. I primi due giorni dei quattro previsti saranno dedicati ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Monte Argentario, creando un’opportunità d’incontro e di discussione fra adulti e ragazzi attraverso cortometraggi che affrontano temi come l’integrazione sociale. Infatti i corti scelti per loro sono “Are you volleyball?!” di Mohammad Bakhshi e “Il Mondiale in Piazza” di Vito Palmieri, che trattano entrambi questo tema in modo delicato ma incisivo. Le proiezioni per i ragazzi sono in programma la mattina alle 10.

Le altre due serate, sabato 7 dicembre e domenica 8 saranno dedicate a tutti coloro che vorranno vivere o rivivere le emozioni dei migliori corti proiettati in tutte le edizioni. Le proiezioni sono ad ingresso libero.

Questo il programma :

7 dicembre ore 21

“Dove l’Acqua con Altra Acqua Si Confonde” di Massimo Loi e Gianluca Mangiasciutti – Menzione speciale della giuria 2018

“ Are you volleyball?!” di Mohammad Bakhshi – Premio del pubblico 2019

“La Mora y el Cocuyo” di Isaias JJ Perez – Premio Nuove Radici 2017

“Margie” di Domenico Modafferi – Premio del Pubblico 2017

“Che Fine Ha Fatto l’Inciviltà?” di Delio Colangelo – Premio della Giuria 2018 e Premio del Pubblico 2018

“Clandestine (Tahrib) di Gerard Vidal Cortés – Premio Opere Prime 2019

“Il Mondiale in Piazza” di Vito Palmieri – Menzione speciale della giuria 2019

8 dicembre ore 21

“A Casa Mia” di Mario Piredda – Premio radici d’autore 2017

“Step by Step” di Adam Baroud – Menzione speciale della giuria 2019

“Fantasia” di Temu Nikki – Menzione speciale della giuria 2017

“Adele” di Giuseppe F.Maione – Menzione speciale della giuria 2017

“Sweetheart” di Marco Spagnoli – – Menzione speciale della giuria 2018

“Grand Tour” di Floor Houwink Ten Cate – Miglior Corto emergente 2018

“Pepitas” di Alessandro Sampaoli – Miglior corto d’autore 2019