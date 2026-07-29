MASSA MARITTIMA – Giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21.15, nel Cortile della Biblioteca Comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, si terrà l’ultimo appuntamento degli Incontri di avvicinamento all’opera che precedono la 39ª edizione di Lirica in Piazza.

La serata sarà dedicata a Il Trovatore, il capolavoro di Giuseppe Verdi che chiuderà “Lirica in Piazza” il prossimo 5 agosto nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi.

Attraverso una coinvolgente guida all’ascolto, il pubblico potrà scoprire la storia, i personaggi, le curiosità e gli aspetti musicali di una delle opere più amate del repertorio lirico, preparandosi così a vivere con maggiore consapevolezza ed emozione lo spettacolo in programma.

Gli incontri di avvicinamento, curati da Cinzia Monari (soprano e divulgatrice) e Cesare Nobile (pianista e direttore di coro), con il coordinamento di Paolo Mari, sono nati con l’obiettivo di rendere l’opera accessibile a tutti, offrendo strumenti semplici e coinvolgenti per conoscere i grandi capolavori che ogni anno animano il festival massetano. Un percorso culturale che ha riscosso un’ottima partecipazione e che accompagna il pubblico fino all’apertura della manifestazione.

Con questo ultimo appuntamento si conclude il ciclo di incontri che ha preceduto la 39ª edizione di Lirica in Piazza, pronta ad accendere il cuore di Massa Marittima con tre serate dedicate ai grandi capolavori dell’opera italiana:

· 3 agosto – La Traviata

· 4 agosto – La Bohème

· 5 agosto – Il Trovatore

L’incontro è aperto a tutti. L’ingresso prevede un contributo di partecipazione di 7 euro.

“Con questo ultimo incontro – dichiara il M° Leonardo Quadrini, direttore artistico di Lirica in Piazza – i protagonisti accompagnano il pubblico alla scoperta di uno dei più grandi capolavori di Giuseppe Verdi. Il Trovatore è un’opera di straordinaria forza teatrale, nella quale si intrecciano amore, passione, vendetta e destino, sostenuti da una musica di eccezionale intensità. Comprenderne la storia, i personaggi e i momenti musicali più significativi significa vivere lo spettacolo con una consapevolezza ancora maggiore. Il nostro obiettivo è proprio questo: avvicinare sempre più persone al mondo dell’opera, dimostrando che il melodramma può emozionare, coinvolgere e parlare a tutti, anche a chi vi si avvicina per la prima volta. Siamo felici della partecipazione registrata in questi incontri e siamo pronti ad accogliere il pubblico nelle prossime tre serate di Lirica in Piazza, che ancora una volta faranno di Massa Marittima uno straordinario teatro sotto le stelle”.

L’appuntamento è per giovedì 30 luglio alle ore 21.15 nel Cortile della Biblioteca Comunale “Gaetano Badii”, per un’ultima occasione di entrare nel mondo dell’opera prima dell’inizio della rassegna che, dal 3 al 5 agosto, trasformerà Piazza Garibaldi in uno dei più affascinanti teatri all’aperto d’Italia.

Informazioni: 0566 906554 (Ufficio turistico)

E-mail: [email protected] – [email protected]

Sito web: liricainpiazza.it