CASTEL DEL PIANO – Entra nel vivo il percorso verso il Palio delle Contrade di Castel del Piano 2026. Venerdì 28 e domenica 30 agosto sono in programma due giornate che accompagneranno il paese verso l’appuntamento dell’8 settembre.

Si comincia venerdì 28 agosto a Palazzo comunale. Alle ore 18 si svolgerà la Cerimonia delle bandiere: per prima uscirà la bandiera della contrada vincitrice dell’ultimo Palio e a seguire le altre tre, secondo la sorte, a determinare l’ordine di comparsa anche nel corteo storico dell’8 settembre; a seguire, alle 18.30, nella sala consiliare, sarà presentato il Baccile 2026 dipinto dalle abili mani di Cristina Pellegrini ed inaugurata l’esposizione, a cura della Consulta delle Contrade, dedicata ancora una volta al progetto “Nuova veste”, nella quale saranno messi in mostra gli abiti realizzati quest’anno da Valentina Priori.

Dopo i quindici nuovi abiti realizzati lo scorso anno, il focus quest’anno è sulla figura dell’incappato: saranno presentati, infatti, i nuovi costumi dei quattro incappati delle Contrade, insieme a quelli del Maestro di Campo e dei suoi aiutanti, un vice e quattro rotellini. La realizzazione degli abiti è curata ancora una volta da Valentina Priori, storica dell’arte e designer di Campagnatico, che già nel 2025 aveva lavorato alla prima fase del progetto, con il supporto storico del dott. Marco Farmeschi.

La figura dell’incappato è stata al centro anche dell’edizione 2026 del progetto “Ti racconto il Palio”, che coinvolge le bambine e i bambini della scuola primaria. Attraverso un laboratorio di kamishibai, gli alunni delle classi seconde hanno ricostruito e raccontato la storia di questo personaggio così apparentemente semplice ma caratteristico della vita di contrada, proseguendo un percorso che avvicina le nuove generazioni alla conoscenza dei personaggi, dei simboli e delle tradizioni del Palio.

Il progetto “Nuova veste”, frutto della co-progettazione tra l’amministrazione comunale e la Consulta delle Contrade, ha l’obiettivo di valorizzare il corteo attraverso la revisione storica della rievocazione; è sostenuto anche quest’anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con un contributo di diecimila euro.

Il Baccile, premio destinato alla Contrada che nel corteo storico dell’8 settembre offrirà la migliore interpretazione per qualità della rappresentazione, coerenza e cura dei dettagli, quest’anno sarà realizzato dalla Filarmonica Rossini. Una scelta con cui la Consulta delle Contrade ha voluto valorizzare una realtà storica profondamente radicata nella vita culturale e sociale di Castel del Piano.

Domenica 30 agosto si inizierà alle ore 11.30, sempre a Palazzo comunale, con la presentazione ufficiale del Palio 2026, realizzato da Silvia Gasparrini, artista senese con oltre vent’anni di esperienza nella pittura iconografica tradizionale e un percorso legato all’arte sacra, ai linguaggi pittorici antichi e all’immaginario delle Contrade. Fin dagli anni giovanili Gasparrini si è dedicata anche alla realizzazione di barberi, stemmi, tamburi e stendardi, sviluppando una ricerca che dialoga direttamente con il mondo del Palio.

La giornata del 30 agosto si concluderà alle ore 21 con la Processione dei Ceri, con partenza dalla chiesa della Madonna delle Grazie, uno degli appuntamenti più sentiti del calendario che precede il Palio.