Aspettando il Giro d’Italia: Orbetello ospita la mostra delle biciclette storiche

ORBETELLO – Il comitato soci Unicoop Tirreno di Orbetello, in collaborazione con le Orme – Guide della Maremma Toscana, accoglie il passaggio del Giro d’Italia a Orbetello (14 maggio) con un programma ricco di appuntamenti in un contesto ambientale di grande pregio.

Primo appuntamento Venerdì 19 aprile (ore 17) al Supermercato Coop di Orbetello: il comitato soci Unicoop Tirreno di Orbetello, in collaborazione con Le Orme Guide della Maremma Toscana e il museo privato della bicicletta di Manciano (della famiglia Albani), inaugura la mostra di biciclette storiche e foto d’epoca “Una passione non solo in rosa”.

«Un grazie – dicono gli organizzatori – a Gino Albani, Massimiliano Lelli, Stefano Spagnoli per la partecipazione; Foto Solimeno per aver messo a disposizione le foto storiche».