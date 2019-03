Aspettando il giro d’Italia: la città di Cosa si visita in bicicletta

ORBETELLO – Domenica 31 marzo a Orbetello c’è “Aspettando il giro d’Italia, la città di Cosa in bicicletta”, iniziativa di socializzazione e valorizzazione del territorio promossa dalla Pro Loco Orbetello.

Programma:

Ritrovo dalle ore 10

Parcheggio davanti al mulino spagnolo

Partenza in bici ore 10:30 verso l’Antica Città di Cosa (Ansedonia), passando per la Riserva Naturale della Feniglia

Tour guidato nell’area archeologica e nel museo della Città di Cosa

Aperitivo/degustazione con prodotti tipici locali (I Pescatori, Rustici, Az. Santa Lucia)

Ritorno a Orbetello in bici passando per la strada di “Cameretta”

«Sarà l’occasione per passare insieme una piacevole domenica mattina – spiega la Pro Loco – all’insegna del divertimento e della promozione e valorizzazione del nostro territorio unico e dei suoi prodotti»

Ricordatevi di spostare le lancette dell’orologio in avanti di un’ora

– Per i tesserati Pro Loco è tutto gratuito

Altrimenti:

– tessera Pro Loco 10€

Senza tessera Pro Loco:

2€ ingresso al museo

Tel 328/5441109

info@proloco-orbetello.it