MANCIANO – Torna “Aspettando il 25 aprile”, il tradizionale del circolo Arci di Manciano per festeggiare la Liberazione dal nazifascismo tra cultura e socialità. Sabato 18 aprile alle 17 incontro per parlare di cinema e infanzia al tempo dell’Italia fascista.

“Quest’anno avremo con noi Stefano Campagna, vicepresidente dell’Isgrec – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Grosseto – annuncia l’Arci -. Ci illustrerà le sue ricerche sul ruolo del cinema nella propaganda fascista, con particolare riferimento all’infanzia e all’adolescenza. Quanto ha influito un tale condizionamento sulla visione del mondo di quelle generazioni? E quanto, di quella manipolazione così profonda, ha influito sulle generazioni successive?”.

Dialogherà con l’autore la presidente dell’Arci Donatella Pozzi: “Un momento di riflessione pubblica su temi di eccezionale attualità, al quale seguiranno, come d’abitudine, momenti di gioia, canti e condivisione! Vi aspettiamo”.