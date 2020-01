“Aspettando Faust”: alla Chelliana una lettura-racconto in compagnia di Lucifero

GROSSETO – Un viaggio all’interno di una piccola e divertente “antologia diabolica”. È “Aspettando… Faust”, il terzo incontro della rassegna promossa dai Teatri di Grosseto e dalla biblioteca Chelliana per presentare gli spettacoli del cartellone teatrale 2019/2020 della città di Grosseto.

L’appuntamento è sabato 18 gennaio alle 17.30 nelle sale della biblioteca comunale di via Mazzini (ingresso gratuito). L’incontro, caratterizzato da una serie di letture-racconto, precede lo spettacolo “Scene da Faust”, in calendario giovedì 23 gennaio al Teatro degli Industri: una pièce messa in scena dal regista e drammaturgo Federico Tiezzi che esplora il mito di Faust e racconta la storia di un sapiente studioso di teologia, filosofia e scienze naturali che per ottenere conoscenze ancora più vaste, potere e giovinezza, vende la propria anima a Mefistofele con un contratto firmato col sangue.

Un tema – Lucifero, il primo ribelle della letteratura, e i contratti che stipula con gli esseri umani – che da sempre stuzzica la penna di scrittori e artisti. E durante “Aspettando… Faust”, grazie ai reading dell’attore e drammaturgo Federico Guerri, il pubblico sarà guidato verso la scoperta del rapporto che lega l’arte alla figura anche romantica del demone.

Opere immortali e controverse, lavori che hanno contraddistinto diverse epoche storiche e spesso invitato a riflettere sulla natura dei desideri e delle aspirazioni umane, e su quanto gli uomini siano disposti a pagare per realizzarle. Proprio come il dottor Faust.