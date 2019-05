Artisti maremmani in concerto per l’associazione Olympia de Gouges

GROSSETO – Si chiama “Buone note in concerto” l’iniziativa a scopo benefico che animerà il cassero di Grosseto domenica 12 Maggio, alle ore 18.00, con un concerto intitolato Soundtrack, che riproduce in rassegna i brani tratti dalle colonne sonore dei film.

La musica sarà lo strumento per fare beneficenza e, per la seconda volta, ad usufruirne sarà l’Associazione Olympia de Gouges, il centro antiviolenza di Grosseto, cui sarà devoluto il ricavato della serata.

Il progetto è della cantante, artista, e organizzatrice, oltre che direttrice artistica G. Daniela Samperi in collaborazione con la Cooperativa sociale La Gerbera, che a Follonica ha creato un progetto su questo tema, un laboratorio di cucito, dove lavorano donne che hanno avuto esperienze di maltrattamenti, e con il sostegno dell’amministrazione comunale, vedrà sul palco tutti i più grandi professionisti di Grosseto e del territorio.

Suoneranno i musicisti Alessio Buccella (pianoforte), Aldo Milani (sax), Francesco Favilli (batteria) e Paolo Iagnocco (basso). Le voci principali saranno: G. Daniela Samperi, Isabella del Principe e Andrea Bonucci, accompagnati dal coro “Le voci del principe”.

Presenterà la serata Daniele Sgherri, con la presenza di ospiti speciali: Veronica Ferrara, Sabrina Caprio, Manola Venturacci e Fabio Catalano.

A fine concerto sarà allestito un buffet e una degustazione offerti dagli sponsor “Cantina Rascioni&Cecconcello”, “Caseificio Ugolini” e “Trattoria del contadino.

A sostegno del progetto, gli sponsor che in modi differenti hanno contribuito: Stefania Fantasia Donna, A&G Real Estate, Cmd Clan della Musica, Cristall bar.ristorante, Drs, Bar Montanelli, Virginia D’Elia professional beauty, Grafica Grossetana e La Gerbera GROUP.

A gestire la parte tecnica, Alberto Guazzi. Foto e video saranno a cura del fotografo Alessandro Baglioni.

“Come amministrazione- commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura Luca

Agresti- sosteniamo le iniziative che incoraggiano la cultura e le buone cause. Le Buone note in concerto rispecchia perfettamente questi

valori, mettendo sul palco la musica di qualità, gli artisti del territorio e le eccellenze enogastronomiche della Maremma”.

“E non solo – continuano – questa serata vuole dare il suo appoggio a un’associazione che ha a cuore la figura della donna e lotta contro ogni forma di abuso. Sarà l’occasione per ascoltare buona musica, gustare prodotti a km0 e godere della splendida location del cassero cittadino, che per l’occasione animerà il centro di Grosseto. Ben vengano le iniziative come queste!”.

Il costo del biglietto d’ingresso è 10 euro. E’ gradita la prenotazione.