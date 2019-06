Artisti follonichesi in mostra e sul palco per “Dentro al cuore”

FOLLONICA – “Dentro al cuore” è un progetto che pone al centro l’arte e la creatività dei giovani del territorio, nato dalla collaborazione di Eleri Productions, Manga Lab, Coffee&Bacon, Ouverture Edizioni e AltriMondi Servizi. L’edizione 2019 vede centrale la tematica delle trasformazioni: “Si allargano le prospettive – dicono gli organizzatori – e si ampliano gli orizzonti, le metamorfosi di ogni tipo sono l’oggetto di interesse della manifestazione”.

Da lunedì 3 giugno, tutti i pomeriggi sarà possibile visitare la mostra all’Ex Casello idraulico in via Roma e da venerdì 7 “Trasformazioni” presenta una esposizione artigiana all’interno del giardino adiacente. L’evento si concluderà con un doppio appuntamento ad ingresso gratuito venerdì 7 al Teatro Fonderia Leopolda.

Alle 19: “In C” di Terry Riley, un esperimento in musica eseguito da un ensemble eterogeneo di musicisti follonichesi. Giovanissimi musicisti e professionisti affermati sullo stesso palco per un brano unico nel suo genere per l’apertura e per l’idea gioiosa del suonare insieme.

Alle 21: “Portate dall’Arcobaleno”, un reading musicale tratto dall’omonimo libro di Angelica Pellarini e pubblicato dalla locale Ouverture Edizioni il cui tema centrale sono le emozioni e le relazioni delle nuove identità che si definiscono in nuovi scenari. Tantissimi gli artisti locali coinvolti:

l’ Orchestra elettroacustica follonichese – batteria Riccardo Butelli, percussioni Samuele Badalamenti, Viola Da Gamba, Alessandro Pierini, violino Alessandro Golini, sassofono Stefano Cantini, sassofono baritono Diego Rossi,

trombone Stefano Scalzi, voce Elena Fiorini, contrabbasso Daniele Nannini, pianoforte Jacopo D’ambra, pianoforte Anna Giovanardi, pianoforte Raffaele Pallozzi, tromba Andrea Lagi, basso elettrico Alessio Dell’Esto, chitarra elettrica Andrea Gozzi;

il reading sarà interpretato dalle voci di Benedetta Rustici, Valentina Andriolo e Dario Canal, al pianoforte e all’arpa giapponese Sayune Sonobe;

gli artisti che espongono: Ocn, Daniele Fantozzi, Silvia Petri, Alice De Marco, Riccardo Brizzi, Irene Lorenzi, Paola Pacini, Francesca Montalti, Paola Magini, Emilio Gozzi, Lucia Masini, Donatella Bellaveglia e Barbara Boschi;

gli espositori artigiani: Silvia Manganelli (Manga Lab), Silvia Marchetti (Lasaccamatta), Irene Lorenzi (Coffee&Bacon) e Paola Pacini (Fibra Dongatona).