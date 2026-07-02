CASTEL DEL PIANO – Tutti i venerdì di luglio, a partire da venerdì 3 luglio, il centro storico di Castel del Piano si anima con due iniziative che si svolgeranno in contemporanea, unite da un unico obiettivo: riportare cittadini e visitatori a vivere le vie, le piazze e i palazzi del borgo.

Torna infatti “Artisti a Palazzo”, l’iniziativa ospitata a Palazzo Nerucci e promossa dall’associazione Ildebrando Imberciadori insieme all’Amministrazione comunale: a partire dalle ore 18.30 il piano terra del palazzo e le logge ospiteranno gli artigiani che non solo esporranno le loro opere, ma mostreranno dal vivo anche le tecniche di lavorazione, raccontando materiali, storie e tradizioni.

Contemporaneamente, venerdì 3 luglio, alle 21.30, in piazza Colonna, si terrà il primo appuntamento della rassegna “Il Centro storico risuona”, promossa dalla scuola comunale di musica Italo Fazzi, che inaugurerà il calendario con il concerto del Tico Tico Duo, formato da Francesco Da Viola (chitarra a sette corde) e Maddalena Pastorelli (flauto traverso). Un viaggio nelle sonorità della musica popolare brasiliana, tra choro, bossa nova e forró.

Due eventi che si integrano perfettamente e che rappresentano una scelta precisa dell’amministrazione comunale: fare del centro storico un luogo vivo, ricco di cultura, musica e tradizioni.

“Iniziative importanti, che si ripeteranno ogni venerdì del mese di luglio per rilanciare il centro storico come spazio di cultura e di socialità – sottolinea la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – L’invito è quello di vivere Castel del Piano, passeggiando tra gli artigiani e concludendo la serata con un concerto di grande qualità”.