Artigianato, musica e beneficenza: a Barbanella arriva la Festa d’inverno

GROSSETO – Il Comitato festeggiamenti Barbanella organizza la “Festa d’inverno”, l’appuntamento è per domenica 9 febbraio 2020, dalle 8 alle 20.30, in via De Amicis.

Nel corso dell’iniziativa saranno presenti stand di artigiani ed esposizioni di antiquari. Nel pomeriggio allieteranno l’evento la scuola di ballo Diego e il gruppo folkloristico “Briganti di Maremma”.

Parteciperà anche l’associazione “La Farfalla cure palliative” e Roberto Vittorio Martinelli mostrerà il dispositivo utilizzato per la scrambler therapy, con possibilità per il pubblico presente di provarlo.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza.