Artigianato e solidarietà: torna “Dalla Maremma alle Ande”, la mostra di presepi peruviani

GROSSETO – Torna anche quest’anno “Dalla Maremma alle Ande”, la mostra culturale “artigianato e presepi peruviani” promossa e organizzata dal comitato regionale Toscana associazione Apurimac onlus.

Cambia la sede: non più la chiesa dei Bigi, ma a poca distanza, gli spazi messi a disposizione dalla Diocesi in via Vinzaglio 25. La mostra sarà inaugurata il 30 novembre alle 16 e resterà aperta fino al 10 dicembre con orario 9.30-12 e 15.30-19.

Visitare la mostra sarà l’occasione per dare il proprio contributo a sostegno delle tante opere sociali che la onlus, assieme ai missionari agostiniani, porta avanti nella regione peruviana di Apurimac, ma anche in Italia e in altre parti del mondo. In particolare, in Italia progetti volti a garantire il diritto all’istruzione e alla genitorialità; in Africa progetti di istruzione, formazione e sanità, così come in Perù, dove vengono portate avanti anche campagne sanitarie sia attraverso la telemedicina che attraverso la presenza di due medici volontari del sistema sanitario della Toscana.

Nello specifico, la onlus Apurimac ha ricevuto in donazione, dal filantropo maremmano Mario Maiani, il policlinico “Lucia Vannucci Maiani” a Cuzco, in Perù, e la clinica “Elisabetta Maiani” a Jos, in Nigeria.