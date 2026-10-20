MARINA DI GROSSETO – Domenica 25 ottobre, la sala della Pro Loco di Marina di Grosseto ospiterà l’evento solidale intitolato “Arte per la Vita“. Si tratta di una serata pensata per unire diverse espressioni artistiche, dalla musica alle arti visive e performative, con l’obiettivo fondamentale di sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a sostegno della prevenzione oncologica.

L’evento si terrà a partire dalle ore 19 alla Pro Loco di Marina di Grosseto, in Via Granducato di Toscana 7. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza; durante il corso della serata sarà attiva una raccolta di offerte le cui donazioni saranno interamente destinate alle attività dell’associazione Insieme in Rosa odv.

Il programma della serata prevede un’ampia varietà di momenti di intrattenimento e approfondimento. I partecipanti potranno assistere a performance circensi ed aeree e alla mostra di opere d’arte visiva realizzate da giovani artiste del territorio, quali Noemi Marone e Francesca Sersanti. L’evento sarà inoltre accompagnato da selezioni musicali, da un intervento informativo curato dai volontari di Insieme in Rosa odv e da un momento di convivialità gestito con un cocktail rosa ideato per l’occasione da Aki e Sonia.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione Marina Mare e Fuoco aps, realtà affiliata alla Uisp di Grosseto. L’appuntamento nasce per sostenere direttamente le attività di Insieme in Rosa odv, un’associazione attiva nel territorio per promuovere la prevenzione e l’assistenza nell’ambito dei percorsi oncologici. La collaborazione tra queste realtà locali e la Uisp sottolinea il valore dello sport e della promozione sociale al servizio della comunità e della salute.