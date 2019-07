“Arte oltre le parole”: jam session, writing e laboratori dedicati agli animali

GROSSETO – Nuovo “attacco d’arte di strada” organizzato dal gruppo di “Street’s rooms” domenica 19 luglio, a partire dalle 18 al D Park di Grosseto, in via Leoncavallo. L’evento, che si chiamerà “Arte oltre le parole”, è dedicato all’arte di strada con jam session, writing e un laboratorio, “Oltre le parole”, organizzato dalla Lega nazionale del cane, sezione di Grosseto, che vedrà la partecipazione di due esperti nella relazione tra animali e persone: Irene Scamporrino, psicoterapeuta ed esperta in interventi assistiti con la mediazione degli animali; Mattia Gabriele, educatore e istruttore Csen esperto in mantrailing.

Finite le attività, alle 20 si passerà all’aperitivo organizzato per sostenere l’associazione e la lotta a favore degli animali abbandonati. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata all’evento Facebook “Street’s rooms Arte oltre le parole”.