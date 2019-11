“Arte, musica e solidarietà”: gli eventi della Pro loco di Marina per promuovere il Progetto Pediatria

GROSSETO – Sarà un mese ricco per la Pro loco di Marina di Grosseto, che continua i suoi eventi solidali. Tre gli appuntamenti in programma per il Progetto Pediatria: il primo sarà sabato 23 novembre alla Libreria Palomar di Grosseto dalle 18.30 alle 19,30 con il concerto di Emiliano Franceschi. Musicista senese, classe ’73, diplomato in chitarra classica al Conservatorio di Rimini, polistrumentista, arrangiatore e insegnante. Vincitore di vari premi internazionali e nazionali, ha frequentato numerosi master, seminari, corsi, con i più grandi musicisti al mondo, come Mike Stern, Wolmer Beltrami, Scott Henderson, Frank Gambale, e corsi ad indirizzo musicale sulle materie antro-psico-pedagogico. Sul suo stile, “amo sperimentare la “fusion strumentale, con strumenti e stili musicali diversi” racconta. Per l’occasione sarà presente l’artista Armando Orfeo, autore del calendario 2020 i cui ricavati saranno devoluti al Progetto Pediatria, per l’acquisto di strumentazioni per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sabato 7 dicembre alle 18, invece, al Piccolo Auditorium San Rocco si svolgerà “Teatro e musica per la pediatria”. Un grande evento con quattro artisti eseguiranno performance musicali e teatrali per la raccolta fondi del progetto.

Il terzo evento in programma è per sabato 14 dicembre presso “Natura Si”, negozio Biologico di Viale Monterosa , dove si terrà la giornata di solidarietà con degustazioni di prodotti biologici.

Il Calendario “Orfeo 2020″ a sostegno del Progetto Pediatria sarà acquistabile in occasione di tutti gli eventi.