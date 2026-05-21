CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, tra arte, mercatini vintage, cultura e sport outdoor.

L’appuntamento più atteso è sicuramente quello di sabato 23 maggio alle 18:00, quando il MuVet – Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, in occasione della Notte Europea dei Musei, accoglierà una delle opere più celebri del Novecento italiano: “Forme uniche della continuità nello spazio” di Umberto Boccioni.

Dopo un tour internazionale, la celebre scultura approda a Vetulonia per essere inserita nel percorso della mostra “Un Mecenate e i suoi Tesori. Dalla Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. Un’occasione unica per il territorio e per il pubblico toscano, che potrà ammirare da vicino uno dei simboli assoluti del Futurismo internazionale all’interno di un dialogo suggestivo con le collezioni archeologiche etrusche del museo. Per l’occasione il MuVet resterà aperto, con ingresso gratuito, fino alle ore 21:00.

Sabato, dalle 9:00 alle 17:00, Vetulonia ospiterà in Piazza Vetluna il tradizionale appuntamento dedicato al vintage e al collezionismo organizzato dall’Associazione Amici di Vetulonia. Per tutta la giornata espositori e appassionati proporranno oggetti d’epoca, libri antichi, memorabilia, articoli vintage, curiosità e pezzi da collezione, trasformando il borgo in un punto di incontro per collezionisti e visitatori alla ricerca di atmosfere autentiche e piccoli tesori dal fascino senza tempo.

“Concerto di primavera” sabato alle 16:00 presso la Comunità Familiare per Anziani di Vetulonia. Ad esibirsi la Corale Unitre di Castiglione della Pescaia e la Corale Unieli di Massa Marittima dirette dal Maestro del Coro Ambra Francerchi. Un momento di condivisione e festa dedicato agli ospiti della struttura e aperto alla comunità locale.

Sempre sabato, alle 16:00, a Casa Mora si svolgerà il “Torneo di Burraco Solidale”, un pomeriggio dedicato al gioco, alla convivialità e alla beneficenza. L’iniziativa, promossa dal dottor Michele Dentamaro, unirà divertimento e solidarietà con premi, buffet per tutti e una raccolta fondi destinata all’associazione Insieme in Rosa Onlus, impegnata nella prevenzione e nella cura delle malattie oncologiche.

Nel pomeriggio di sabato, alle 16:00, e domenica 24 maggio alle 11:00, tornano le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco di arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti. Un luogo unico dove arte e sostenibilità si incontrano attraverso grandi installazioni realizzate con materiali di recupero, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e originale nel cuore della Maremma.

La giornata di domenica 24 maggio sarà all’insegna della mobilità lenta e della scoperta del territorio con la pedalata “In bici da Grosseto a Castiglione della Pescaia” sulle tracce della grande bonifica lorenese, in partenza alle 9:00 dal Velodromo Montanelli di Grosseto. Un itinerario ad anello, molto suggestivo, che attraverserà la piana grossetana, pedalando sulle strade disegnate sulle terre conquistate agli acquitrini dell’antico Lago di Castiglione. Tra i momenti più significativi del percorso, l’attraversamento della Riserva Naturale della Diaccia Botrona, la sosta al Museo Casa Rossa Ximenes e i panorami che uniscono campagna e mare della costa tirrenica.

Sempre domenica, Castiglione della Pescaia ospiterà anche il “4° Trofeo Italo Calvino – 4° Memorial Gisella Alonzo”, gara ciclistica riservata alla categoria esordienti 1° e 2° anno, organizzata dall’Asd Team Bike Ballero con il patrocinio del Comune e della Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Toscana. Ritrovo alle 7:30 presso il Bagno Marco Polo, partenza ufficiale alle 10:00 da Via Cassiopea. L’arrivo dei giovani ciclisti è previsto intorno alle ore 11:20.

Domenica il lungomare di Via Roma a Castiglione della Pescaia ospiterà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto e motori, un raduno di Porsche 911. Dalle 11:30 alle 17:00, oltre 30 Porsche appartenenti a epoche e stili differenti sfileranno sul lungomare. L’iniziativa organizzata da “Porsche 911 Toscana” con il patrocinio del Comune sarà un momento di incontro per collezionisti, appassionati e curiosi provenienti da tutta la Toscana e non solo che potranno ammirare da vicino vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo internazionale in un panorama suggestivo affacciato sul mare.

Domenica si conclude al MuVet di Vetulonia la mostra di arte contemporanea “Ombre” di Anna Capanni, che celebra l’incontro tra il ricco passato immaginifico del mondo etrusco e una reinterpretazione contemporanea. Per l’occasione, alle 15:30, sarà possibile partecipare al laboratorio creativo, per bambini ed adulti, e scoprire insieme all’artista come si realizzano queste opere attraverso l’affascinante arte dell’intarsio. L’evento fa parte delle iniziative legate alla manifestazione regionale Amico Museo per far conoscere il patrimonio culturale del territorio con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative.

Grande appuntamento calcistico domenica alle 16:00 al Valdrighi, la sfida decisiva tra Castiglionese e Orbetello Scalo per la vittoria del campionato e per il passaggio in Seconda Categoria. Lo scontro promette di richiamare tifosi e appassionati per sostenere la squadra locale in un momento cruciale della stagione sportiva.

Grande attesa anche per il passaggio del Tuscany Trail, il più grande evento bikepacking al mondo. La manifestazione partirà da Campiglia Marittima e attraverserà anche Castiglione della Pescaia nel fine settimana, portando sul territorio oltre 6.000 bikers provenienti da tutto il mondo. Due i percorsi previsti, uno da 445 chilometri con 5.300 metri di dislivello e uno corto da 160 chilometri, per un’esperienza che unisce sport, avventura e scoperta dei paesaggi più suggestivi della Toscana. Un viaggio attraverso paesaggi unici, borghi medievali, strade bianche e città d’arte. Non solo sport, ma una vera avventura fatta di libertà, emozioni e scoperta. I partecipanti pedaleranno tra mare, pineta, borgo e panorami mozzafiato, vivendo da vicino la bellezza autentica del territorio.

La settimana successiva vedrà Castiglione della Pescaia protagonista del grande beach tennis internazionale. Dal 25 al 31 maggio si svolgerà il torneo organizzato da Asd Beach Tennis Toscana Event che metterà in palio 20.000 dollari di montepremi e vedrà la partecipazione dei migliori interpreti del circuito International Tennis Federation, portando sulla sabbia circa 300 atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Playbt e sui canali ufficiali Itf e Fitp, confermando ancora una volta il forte legame tra sport internazionale e turismo.