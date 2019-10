“Arte in vetrina”: a Castel del Piano i negozi si colorano dei dipinti degli artisti locali

CASTEL DEL PIANO – Castel del Piano si colora dei colori dell’arte di numerosi artisti locali. Da sabato 26 ottobre, per tutto novembre i negozi del Centro commerciale naturale di Castel del Piano si trasformeranno in galleria d’arte diffusa. Abbellendosi dei dipinti degli artisti locali, i negozi daranno valore alla propria terra e offriranno i propri prodotti in una veste nuova. Per il momento protagonisti saranno i quadri, prossimamente saranno esposte anche le sculture e altre opere dell’estro ciolo e amiatino.

I negozi coinvolti saranno: Alimentari Feri, Bar Il Quadrifoglio, Bar Numero 7, Baraonda, Bardelli tessuti, Bettini Relax, Bottega dei sapori, Bottega del cuoio, Coffi Bar, Dimensione 2 intimo, Edicola Mazzieri, Fazzi & Zacchini, Girasole, Glitch, Libreria Sognalibro, Locanda del Dombi, Oreficeria Perugini, Paola Filoni, Pasticceria Corsini, Profumeria Benedetti e Sanitaria Da Ros.

Gli artisti che esporranno sono: Dario Albanesi, Anna Prunai, Cinzia Bardelli, Cristina Pellegrini, Domi Saccardi, Fausto Arrighi, Franca Landi, Francesca Simonetti, Grazia Savelli, Ilaria Serena, Marcello Fazzi, Marco Antonucci, Marco Verecondi, Michele Guidarini, Moreno Lesi, Paola Filoni, Svetlana Monaci, Viola Niccolai.