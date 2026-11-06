CIVITELLA PAGANICO – Domenica 8 novembre l’Earth-Art Park, nel territorio di Civitella Paganico, ospita Moussa Traorè, scultore e ambientalista senegalese, per la presentazione dell’opera realizzata durante la sua residenza artistica.

Moussa, che vive e lavora nella Médina di Dakar, realizza sculture utilizzando prevalentemente materiali di recupero. Durante il suo soggiorno a Casenovole ha dato nuova vita a oggetti e materiali trovati sul posto, creando una composizione che dialoga con la storia del territorio.

La scultura presenta due figure. Una di esse, caratterizzata da due volti, richiama Culsans, divinità etrusca delle porte e dei passaggi, accostata al Giano bifronte romano. Accanto, una seconda figura completa la composizione, lasciando spazio a diverse possibili interpretazioni.

La presentazione sarà un’occasione per incontrare Moussa, conoscere il suo lavoro e ascoltare i racconti che hanno accompagnato la creazione dell’opera.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale Celscvil nell’ambito del progetto Walking Stories e si inserisce nel percorso di realizzazione del Pantheon Etrusco in chiave contemporanea, il progetto di arte ambientale che sta prendendo forma all’interno dell’Earth-Art Park.

Informazioni sull’evento

Domenica 8 novembre 2026, dalle 12:00 alle 16:00

Celscvil Earth-Art Park, Casenovole, Civitella Paganico (GR).

Come raggiungerci: parcheggiare sotto il castello di Casenovole e seguire la segnaletica per l’Arena nel Bosco. Il percorso a piedi richiede circa 20 minuti.

Ingresso gratuito.

www.celscvil.com | Instagram @celscvil