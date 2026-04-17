GROSSETO – Dal 23 aprile al 12 maggio alla Sala Pegaso del Palazzo Aldobrandeschi, sarà possibile visitare la mostra di pittura “#oltre” di Umberto Tripodi. L’evento è presentato dall’Associazione culturale liberi e forti; con il patrocinio della Città di Grosseto, dell’Azienda Usl Toscana sud est – Provincia di Grosseto e della Pro Loco Grosseto – Cantina “Vignaioli” di Scansano.

L’ingresso è gratuito, per informazioni contattare il numero 3388768837.

Nel giorno 23 aprile, per l’inaugurazione della mostra, è in programma un vernissage con inizio alle ore 17:30 con al termine una degustazione di vini offerti dalla Cantina “Vignaioli” di Scansano. A moderare l’evento sarà Luca Angelini dell’Associazione liberi e forti.

Partecipano – Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco del Comune di Grosseto; Maria Teresa Iuliano direttrice Casa circondariale di Grosseto; Andrea Bramerini, presidente Pro Loco Grosseto e Sergio Bucci, direttore Cantina “Vignaioli” del Morellino di Scansano.

Intervengono – Barbara Bernardini, dirigente scolastica istituto comprensivo “Grosseto 1”; Michele Dentamaro, direttore di Presidio ospedale Misericordia di Grosseto; Eleonora Damico, educatrice Casa circondariale di Grosseto; Paolo Corridori dell’Associazione liberi e forti Grosseto; Don Enzo Capitani sacerdote Diocesi di Grosseto, Grifone d’oro 2024 e Umberto Tripodi, docente e autore della mostra.

Il 28 aprile si terrà un altro incontro, un dibattito con gli alunni della scuola su Leonardo Da Vinci dal tema “nel disagio giovanile l’Arte come strumento di speranza”. A moderare l’evento sarà presente sempre Luca Angelini.