Arte e degustazioni sotto le mura medievali

MASSA MARITTIMA – Venerdì 14 agosto a Massa Marittima appuntamento con l’arte, le degustazioni e il teatro sotto le mura medievali. Alle ore 10 e alle 15 si svolgeranno due visite guidate, organizzate dalla Cooperativa Sociale Zoe in collaborazione con il Comune, alla scoperta delle opere di Ambrogio Lorenzetti, grande maestro senese del Trecento.

Il ritrovo per i partecipanti è davanti alla Cattedrale di San Cerbone in Piazza Garibaldi. La visita porterà i visitatori alla scoperta dei dipinti del Lorenzetti attraverso il centro storico della città fino al Museo di San Pietro all’Orto dove si può ammirare ”La Maestà”, uno dei massimi capolavori dell’artista dipinto intorno al 1335 per gli eremiti agostiniani della chiesa San Pietro all’Orto che raffigura le tre virtù teologali sedute sui gradini che conducono al trono della Madonna con gli angeli musicanti, santi e profeti.

Il lavoro degli studiosi negli ultimi ha portato a nuove attribuzioni che confermano la presenza di Lorenzetti a Massa Marittima nei primi decenni del Trecento, una presenza che si interrompe con l’arrivo della peste nera nel 1348. Tra le altre opere riconducibili al maestro senese nella Cattedrale di San Cerbone (XIII secolo) è visibile una Annunciazione di cui è conservata la parte in cui è raffigurata la Madonna. Al Museo degli Organi di Santa Cecilia adiacente al Museo di San Pietro all’Orto, si trova l’affresco con raffigurato un San Cristoforo con Gesù Bambino sulle spalle. Dopo le visite guidate alle ore 20.15 alla Torre del Candeliere verrà proposto un brindisi al tramonto, nella suggestiva cornice del camminamento della fortezza costruita dai senesi tra il XIII e XIV secolo.

L’Enoteca degli Eretici allestirà un percorso di gusto attraverso i prodotti tipici che saranno proposti ammirando il paesaggio da cui provengono. Dalla Torre infatti lo sguardo nelle serate più limpide si estende su tutta la costa, dall’isola d’Elba fino alla Corsica. A seguire, alle ore 22, nel giardino del Cassero Senese immediatamente sotto la Torre, l’Associazione Polis metterà in scena lo spettacolo ”La notte precedente il nostro futuro”, ideata e diretta da Francesco Tarsi per un teatro d’avanguardia incorniciato in un contesto storico di eccezione. Tutti gli eventi sono a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione al numero di telefono 0566906525, oppure con una mail all’indirizzo: museimassam@coopzoe.it.