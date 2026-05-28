GROSSETO – Due giornate dedicate ad arte, artigianato artistico e creatività nella suggestiva cornice del Bastione del Cinghialino. Si rinnova l’appuntamento con “Molino Factory: Art & Craft Market”, l’evento dedicato all’arte e all’artigianato artistico che torna negli spazi di Molino Hub venerdì 29 maggio dalle ore 16 alle 22 e sabato 30 maggio, con apertura 10–13 e 16–22.

L’iniziativa, organizzata da Clan in collaborazione con Istituzione Le Mura, si svolgerà nella Galleria e Piazza Bassa di Molino Hub, all’interno del percorso di valorizzazione delle Mura Medicee promosso dall’ente, che mette a disposizione alcuni tra i più affascinanti e identitari spazi della città. Dopo le precedenti edizioni che hanno registrato una partecipazione crescente di pubblico e creativi, Molino Factory torna a essere punto di incontro per artisti, artigiani, illustratori, designer e giovani autori del territorio, chiamati a raccontarsi attraverso opere e produzioni uniche.

Ogni creazione esposta porta con sé una storia, una tecnica, una ricerca personale: oggetti d’arte, manufatti, autoproduzioni, lavorazioni artigianali e sperimentazioni contemporanee daranno vita a un percorso espositivo diffuso dove il valore del “fatto a mano” incontra la visione creativa.

“Ma Molino Factory è anche molto più di un market – spiegano gli organizzatori -: è uno spazio di relazione, un luogo dove creare connessioni, valorizzare mestieri e promuovere la cultura del fare. Un progetto che interpreta pienamente la missione di Molino Hub, realtà che da tempo lavora per promuovere creatività, partecipazione e occasioni di incontro, costruendo momenti di condivisione capaci di unire persone, passioni e comunità. Ad arricchire l’esperienza sarà la stessa ambientazione dell’evento: una cornice pensata come spazio in continua trasformazione, con installazioni temporanee e allestimenti artistici che dialogano con l’architettura del bastione e ne reinterpretano il carattere storico in chiave contemporanea. Tra arte, socialità e valorizzazione del territorio, Molino Factory: Art & Craft Market si conferma così un appuntamento capace di intrecciare creatività e comunità, offrendo due giornate dedicate alla scoperta, all’incontro e all’espressione artistica indipendente”.

Molino Factory: Art & Craft Market

Molino Hub – Via del Molino a Vento

Venerdì 29 maggio 2026 | ore 16–22

Sabato 30 maggio 2026 | ore 10–13 / 16–22

per info: [email protected]