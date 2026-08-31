CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il mese di settembre a Castiglione della Pescaia si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra arte, cultura, ambiente, cinema, sport, musica e tradizioni locali.

Martedì 1° settembre alle 19:30, all’Art Gallery dell’Hotel Lucerna è in programma l’opening della mostra personale del pittore Pietro Corridori, a cura di Marta Paolini. L’esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre.

Mercoledì 2 settembre, alle 21:00, il Giardino della Biblioteca Italo Calvino ospita “Un mare a casa”, laboratorio creativo a cura di Sabrina Costa inserito nel programma Estate in famiglia, organizzato dal CCN – Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia.

Giovedì 3 settembre alle 17:45, nell’area ex Paoletti, l’inaugurazione dell’anfiteatro del nuovo Parco Urbano con la presentazione del libro “La filosofia della DOP Economy” di Mauro Rosati, e la tavola rotonda “Identità e territorio. Ricucire città e campagna: cultura agricola, paesaggio e rigenerazione”. Un momento di confronto sul rapporto tra territorio, cultura agricola, paesaggio e sviluppo delle economie locali.

Alle 20:00, in Piazzale Maristella, spazio allo sport con la presentazione ufficiale delle squadre dell’ASD Castiglionese per la stagione 2026/2027. Una serata dedicata agli atleti e alla società, con la partecipazione e il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia. La presentazione sarà affidata a Cristian Lenzi di Grosseto Sport, con la musica di Mario Magliozzi e un buffet di benvenuto organizzato da Maremma Experience. L’ingresso è gratuito.

La giornata di giovedì si conclude alle 21:30 al Cinema Castello con la proiezione di “C’è ancora domani”, film di Paola Cortellesi. Sarà l’occasione per riflettere sul tema dei diritti delle donne e sul cambiamento sociale attraverso una delle pellicole italiane più apprezzate degli ultimi anni. Prima del film sarà proiettato “Il doppione: tutti hanno una seconda opportunità”, realizzato dall’Associazione Operazione Cuore ETS insieme agli studenti del Liceo di Piombino, della Scuola Pontificia Pio IX di Roma e ai detenuti del carcere di Massa Marittima. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia, dalla Commissione Pari Opportunità e dal Leo Club Ianitelli.

Venerdì 4 settembre prende il via la tre giorni dedicata al 74° Palio dei Ciuchi di Vetulonia, organizzato dall’Associazione Amici di Vetulonia APS con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Dalle 16:00 alle 22:00 di venerdì, in Piazza Vetluna, è in programma il mercato straordinario “Vetulonia Rètro”; alle 17:00 “A spasso con i piccoli amici di Vetulonia”, una visita guidata speciale tra le vie del borgo attraverso gli occhi e i racconti dei bambini.

Sabato alle 15:00 in Piazza Principe Umberto I la Rievocazione del gioco tradizionale della “Palla Eh”, in collaborazione con l’Associazione Palla Eh Vetulonia; alle 18:00 giri a cavallo dedicati ai più piccoli con Chiara Ranch partendo dalla Comunità Familiare – Ex Asilo; alle 21:00 la Solenne Processione in onore della Madonna del Buonconsiglio.

Domenica sarà la giornata clou del 74° Palio dei Ciuchi: alle 10:30 è previsto lo svelamento e la benedizione del Drappo, mentre alle 16:30 farà il suo ingresso il Corteo Storico con i tamburini, cui seguirà la corsa del Palio che vedrà sfidarsi le quattro contrade Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre. Al termine della gara la festa proseguirà all’Ex Casa del Popolo con le premiazioni, la lotteria e l’Aperipalio, realizzato in collaborazione con La Velenosa, Ristorante Bozzone e Gin.Ghiale.

Venerdì alla Spiaggetta della Darsena di Castiglione della Pescaia la grande serata conclusiva del Popcast – Castiglione Sound Festival con il concertone al Calasole Live.

Alle 17:00, ad aprire l’appuntamento sarà il DJ set, che accompagnerà il pubblico fino al tramonto, in attesa del concerto di Daniele Silvestri, alle 19:00. Un appuntamento speciale che unirà musica e paesaggio, con il mare e il calasole a fare da cornice alla performance.

Alle 18:30, nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, è invece in programma “Tramonto alla Casa Rossa”, una nuova visita guidata a ingresso libero dedicata alla scoperta della biodiversità, della storia e del paesaggio della riserva. L’iniziativa rientra nel progetto europeo Interreg Marittimo RICREA, promosso dalla Provincia di Grosseto.

Continuano anche nel mese di settembre le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica alle 17:00.

Sabato 5 settembre si comincia alle 17:30, all’Orto del Lilli con “Giocabbestia a Castiglione”, festival di giochi da tavolo inserito nel programma Estate in famiglia e organizzato dal CCN – Centro Commerciale Naturale. Saranno presenti dieci associazioni ludiche provenienti da tutto il centro Italia.

Alle 21:00, in Piazza Solti, torna la grande musica con “Sinfonie d’estate”, rassegna dedicata alla musica classica e ai grandi interpreti, organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. A chiudere il festival sarà l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Hakan Sensoy, con Tommaso Benciolini al flauto, in uno degli scenari più suggestivi del borgo medievale.