“ArtAvis – Le tante forme del dono”: il progetto che promuove la generosità arriva in sala Pegaso

Domani, 9 marzo alle ore 10, nella Sala Pegaso, palazzo Aldobrandeschi Grosseto, è prevista la presentazione del I°Concorso multidisciplinare “ArtAvis – Le tante forme del dono”, organizzato dalla Consulta Avis Giovani Provinciale, dall’Avis Provinciale e dal Rotaract Zona Etruria e con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale.

Il concorso si pone come fine quello di sensibilizzare la pubblica opinione sul tema del dono nella sua accezione più ampia del termine, per mezzo di una serie di forme artistiche che spaziano dalle arti visive a quelle musicali, alle umanistico-letterarie. Ciascun bando ha una durata di 4 mesi per complessivi 28 mesi (due anni e quattro mesi). Le sezioni sono sette e comprendono Street Art, Fotografia, Poesia, Pittura, Racconto breve, Scultura, Composizione musicale e canto.