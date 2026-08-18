FOLLONICA. Slow Food Monteregio presenta la manifestazione dal titolo “Senzuno con Gusto – Tavola di Quartiere”, nella quale i ristoratori di Senzuno collaborano per realizzare una serata all’insegna del gusto e della condivisione. L’evento, patrocinato dal Comune di Follonica, si terrà martedì 25 agosto lungo la passeggiata di via della Repubblica.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare il buon cibo fuori dai singoli locali e trasformare la strada in un luogo di incontro e convivialità. Per una sera, infatti, le attività del quartiere uniranno le proprie proposte in un’unica esperienza gastronomica: un percorso di sapori lungo la passeggiata di via della Repubblica, da vivere insieme intorno alla prima “Tavola di Quartiere”.

Per una sera, infatti, le attività del quartiere uniranno le proprie proposte in un’unica esperienza gastronomica: un percorso di sapori lungo la passeggiata di via della Repubblica, da vivere insieme intorno alla prima “Tavola di Quartiere”.

Protagonisti della serata saranno Bezzuga, Il Primo Mantovani, Caffè Banda, La Nuova Forneria, FreeStyle Food, La Bottega e Lupin & Margot, chiamati a costruire insieme il menù della cena.

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa che valorizza l’identità gastronomica e lo spirito di comunità di uno dei quartieri storici di Follonica – dice il vicesindaco Danilo Baietti, e continua – quando la ristorazione locale fa rete in sinergia con realtà importanti come Slow Food, si creano appuntamenti di grande qualità capaci di arricchire la nostra città facendola vivere in modo autentico e condiviso”.

Nel menù di Senzuno con Gusto troveranno spazio prodotti scelti con particolare attenzione alla biodiversità, alle produzioni locali e a quelle varietà che rischiano di scomparire: dal Pomodoro Tondino Liscio da Serbo Toscano, varietà a rischio di erosione genetica tutelate anche attraverso il lavoro dei Coltivatori Custodi, ai Presìdi Slow Food come il Pecorino a latte crudo della Maremma, il Fagiolo Zolfino e la Cipolla di Certaldo. A questi si affiancheranno prodotti del mare, come alici e vongole lupino del territorio di Piombino, insieme ad altre materie prime selezionate dai ristoratori: un menù che interpreta concretamente l’impegno di Slow Food per la tutela della biodiversità e la valorizzazione di produzioni legate ai territori e ai saperi locali.

Anche i vini selezionati faranno parte del territorio del Monteregio.

Ecco il menù:

• Zonzella pomodoro e mozzarella

• Alici fritte e pomodori verdi fritti

• Panzanella con pane biscottato e insalata di pomodori

• Pasta, patate, pecorino e lupini

• Zuppa lombarda e cipolla caramellata

• Crostata di visciole e gelato alla crema

Prezzo: 40 euro (acqua, vino e caffè inclusi).

Senzuno con Gusto nasce però con l’intenzione di andare oltre la proposta gastronomica. La tavola di quartiere vuole essere prima di tutto un’occasione per stare insieme e vivere in modo diverso uno spazio quotidiano della città, mettendo in relazione ristoratori, abitanti e visitatori.

Il cibo diventa così un modo per raccontare il quartiere attraverso chi ogni giorno vi lavora e lo anima, ma anche per riscoprire uno dei significati più semplici e profondi dello stare a tavola: condividere.

Un’idea in sintonia con la filosofia Slow Food, che guarda al cibo non soltanto come prodotto, ma come espressione di relazioni, territori, cultura e comunità.

Per informazioni e prenotazioni: 0566 53573 – 348 3890862.