MAGLIANO IN TOSCANA – L’attesa è quasi finita. Venerdì 21 e sabato 22 agosto, torna a Magliano in Toscana (Grosseto) “Vinellando”, la manifestazione dedicata al vino Morellino, che è giunta, quest’anno, alla venticinquesima edizione. “Proprio per celebrare al meglio questa ricorrenza, che è un traguardo, ‘Vinellando’ sarà ancora più ricco”, commenta il sindaco Gabriele Fusini. “Abbiamo un fitto calendario di incontri, dedicati, chiaramente, a questo straordinario prodotto, che parla del nostro territorio e porta la Maremma nel mondo, a cui si affiancheranno anche momenti di intrattenimento, musica e spettacolo”.

Il prossimo fine settimana, dunque, vedrà un intero paese in festa, tirato a lucido e decorato per accogliere appassionati, operatori del settore e visitatori che desiderano vivere un territorio anche attraverso i sapori e i suoi prodotti, anche quelli dell’artigianato locale.

Senza dimenticare, ovviamente, la “competizione” tra i migliori vini, che saranno giudicati da esperti del calibro di Andrea Gori, Stefania Vinciguerra e Lara Loreti de “La Stampa”, Antonio Stelli de “Il Gambero Rosso”, Filippo Bartolotta e Richard Baudains.

Il programma

Venerdì 21 agosto “Vinellando” si apre alle 10, con la degustazione dei Morellino (annata 2024) riservata alla giuria. Alle 18.30 è in programma la prima masterclass con Filippo Bartolotta dedicata a “Il fuoco e il sale. Dal vulcano al mare: otto Morellino, quattro tappe, un’unica denominazione” (prenotazione necessaria sulla piattaforma Eventbrite www.eventbrite.it).

Alle 20 apertura degli stand, in piazza del Popolo e allo Chalet, per la degustazione dei piatti tipici e, dalle 21, in tutto il centro storico, apertura degli stand per la degustazione del Morellino. Chi partecipa alla degustazione dei vini potrà far parte della giuria popolare che decreterà il miglior vino tra quelli degustati. Intanto, in via XXIV Maggio “Vetrina Vinellando”, mostra mercato dei prodotti dell’artigianato locale.

La serata sarà animata da musica e intrattenimento: in piazza della Repubblica si esibiranno Anna Barbero Beerwald (pianoforte) e Edoardo De Angelis (violino); in piazza della Libertà Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra) presentano “The sound of strings”; in via XXIV Maggio spazio al concerto delle Chitarre da Ripostiglio mentre i volontari della Croce Rossa offriranno il truccabimbi per tutti i bambini.

La giornata di sabato 22 agosto si apre con la seconda masterclass di Filippo Bartolotta dedicata, questa volta, a “Non chiamatelo giovane. Sette anni di Morellino in otto bicchieri: dal 2015 al 2019” (prenotazione necessaria sulla piattaforma Eventbrite www.eventbrite.it).

Alle 20 apertura degli stand gastronomici e, alle 20.40, in piazza della Repubblica, premiazione dei migliori Morellino del 2024 e, a seguire, la premiazione del vino scelto dalla giuria popolare. Dalle 21, inoltre, sarà di nuovo possibile partecipare alle degustazioni e, questa volta, al Morellino si aggiungeranno anche vini bianchi e rossi.

Anche sabato la musica farà da colonna sonora alle degustazioni: in piazza della Repubblica ci sarà Enrico Rinocci al pianoforte, mentre in piazza della Libertà è prevista l’esibizione di Elena Mirandola in trio con musica balcanica; in via XXIV Maggio, invece, le False partenze in concerto.

Nelle due serate torna anche il tanto apprezzato allestimento luminoso della RF Light Glow, che vestirà a festa il centro storico di Magliano in Toscana valorizzando ancora di più le degustazioni e trasformando così le vie e le piazze di Magliano in uno spettacolo a cielo aperto.

Vinellando è un evento organizzato dal Comune di Magliano in Toscana con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, in collaborazione con la Camera di commercio Maremma e Tirreno, il Consorzio tutela Morellino di Scansano, la RF Light Glow, Il Palazzaccio e Banca Intesa Sanpaolo.