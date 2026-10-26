FOLLONICA – Il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre il Minigolf in pineta di Follonica, in Largo Merloni, cambierà volto per ospitare “Horror Golf”, un evento pensato per coinvolgere bambini, famiglie, ragazzi e adulti attraverso un’esperienza che unisce sport, spettacolo e atmosfera Halloween.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica che gestisce il minigolf, con l’obiettivo di promuovere questa disciplina sul territorio e farla conoscere anche a chi non l’ha mai praticata. Il minigolf, infatti, è un’attività capace di unire concentrazione, precisione, coordinazione e socialità, risultando accessibile a diverse fasce d’età.

(Immagine Ai)

Le tre giornate saranno articolate in due momenti distinti

Dalle 17 alle 19 lo spazio sarà dedicato soprattutto ai bambini più piccoli e alle famiglie, con un’atmosfera volutamente più leggera e meno spaventosa. Saranno proposti truccabimbi, distribuzione di caramelle e un percorso Halloween pensato per consentire anche ai più piccoli di vivere il minigolf in una veste originale e coinvolgente.

Dalle 19 l’atmosfera cambierà completamente e prenderà vita il percorso Horror Golf, rivolto agli adulti, ai ragazzi più grandi e a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova in un’esperienza più intensa. Lungo il percorso saranno presenti attori dal vivo, personaggi ispirati al mondo horror, scenografie, luci, nebbia ed enigmi, con l’obiettivo di trasformare le piste del minigolf in un vero itinerario da brivido nel quale il pubblico sarà coinvolto in prima persona.

Ci sarà anche un’area bar, attiva durante tutte e tre le serate, con bibite, snack, panini, drink a tema e speciali bevande luminescenti.

La musica di sottofondo accompagnerà l’intera esperienza, contribuendo a creare un’atmosfera continua anche fuori dal percorso.

«Horror Golf vuole quindi essere molto più di un semplice appuntamento dedicato ad Halloween – dicono gli organizzatori – un’occasione per valorizzare una realtà sportiva di Follonica, avvicinare nuove persone al minigolf e creare un momento di aggregazione aperto a pubblici diversi». L’appuntamento è al Minigolf in Pineta, in Largo Merloni, nelle giornate del 30 e 31 ottobre e del 1° novembre.