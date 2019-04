Arrampicata sportiva su roccia: in città arriva lo stage per imparare

GROSSETO – Ultimi posti disponibili per lo stage di arrampicata sportiva e su roccia, organizzato dal Gruppo Alpinistico Maremmano del Club Alpino Italiano, che avrà inizio sabato 6 aprile alle 18, presso la sede CAI Grosseto, via Papa Giovanni XXIII 13b.

Sono previste due lezioni teoriche, dedicate alle tecniche di progressione su roccia e di assicurazione, e quattro uscite pratiche presso le splendide falesie del Monte Argentario e del Monte Calvo, in cui i partecipanti si potranno cimentare nell’arrampicata sportiva, in condizioni di massima sicurezza. Per info ed iscrizioni rivolgersi al Cai Grosseto, tel. 333.4304110, ed all’accompagnatore, tel. 389.1197168.