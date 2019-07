“Aria”: prima assoluta della compositrice Silvia Colasanti all’Amiata Piano Festival

CINIGIANO – Aria di Silvia Colasanti aprirà il concerto di sabato 27 luglio all’Amiata Piano Festival. La compositrice romana è presente nei cartelloni dei più importanti teatri ed è stata nominata “cavaliere” e “ufficiale” della Repubblica dal presidente Mattarella. Il suo brano verrà eseguito in prima assoluta da Sandro De Palma, pianista tra i più apprezzati del panorama europeo, insieme con il Quartetto Guadagnini: un giovane ensemble che ha già ricevuto il Premio “Piero Farulli” nell’ambito dei prestigiosi Premi Abbiati assegnati dall’associazione dei critici musicali italiani.

La serata proseguirà con il Quartetto per archi n. 19 di Wolfgang Amadeus Mozart: composto nel 1785, è conosciuto con l’appellativo “delle dissonanze” per le ardite sonorità dell’Adagio iniziale, che scandalizzarono gli ascoltatori dell’epoca. Infine, si potrà ascoltare il Quintetto per pianoforte e archi di César Franck, una delle pagine più affascinanti del maestro belga-francese, composto tra il 1878 e il 1879 nella sua piena maturità espressiva.

L’appuntamento è alle 19 al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano, Grosseto), durante l’intervallo al pubblico verrà offerta una degustazione dei vini della Cantina Collemassari.

Fondata e diretta da Maurizio Baglini, sostenuta dalla Fondazione Bertarelli, la rassegna conclude la serie Euterpe domenica 28 luglio (inizio concerti: h. 19). I concerti riprenderanno il 29 agosto con la serie Baccus.

Biglietti: www.boxofficetoscana.it – Info: www.amiatapianofestival.com – Tel. + 39 339 4420336

Le prossime date: 29/30/31 agosto, 1 settembre (serie Dionisus); 6/7 dicembre (Concerti di Natale).

Sede: Forum Bertarelli, Poggi del Sasso, Cinigiano, Grosseto, Toscana, Italia.