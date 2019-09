Argonauti, Ercole, Saturno: in biblioteca incontro su “Dei ed eroi in Maremma”

MANCIANO – Per la rassegna “Le voci della storia”, organizzata dalla biblioteca “Antonio Morvidi” e dal museo di Preistoria e Protostoria di Manciano, venerdì 20 settembre alle 17 in biblioteca, Massimo Cardosa e Francesca Lotti parleranno di “Dei ed eroi in Maremma” con le letture degli attori del Teatro Studio di Grosseto.

Cardosa e Lotti converseranno su alcuni miti che in qualche modo riguardano la Maremma: gli Argonauti e il vello d’oro, Ercole e le sue fatiche, la leggenda del Dio Saturno e dell’età dell’Oro nella terra di Saturnia: mito e archeologia a confronto. Le voci degli attori di Teatro Studio evocheranno questi tempi leggendari, recitando brani della letteratura di tutte le epoche.