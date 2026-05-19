CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà il professor Zeffiro Ciuffoletti, dell’Università di Firenze, a concludere venerdì 22 maggio alle ore 17 alla Casa Rossa di Castiglione della Pescaia il ciclo di conferenze ed incontri promossi dalla Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi che quest’anno hanno puntato l’attenzione su una realtà storica ed economica, quella delle aree palustri maremmane, che hanno segnato la pianura grossetana dalle epoche più antiche fino ad oggi.

Non a caso il tema di questo ciclo è stato “Dal Lacus Prilis alla Diaccia Botrona” e, avvalendosi di qualificati esperti, ha ripercorso le epoche da quella etrusca e romana, percorrendo poi quella medievale e rinascimentale, fino alla riforma lorenese e alla bonifica di questo territorio.

Nell’ultimo incontro si andrà al di là della storia, seppur affascinante e spesso poco conosciuta della Maremma, per guardare al futuro, ed il professor Ciuffoletti si addentrerà nel tema, attualmente poco trattato, del possibile sfruttamento economico delle aree paludose sia in epoca contemporanea che in prospettiva.

Approfittando dell’affascinante scenario della Casa Rossa e del padule che vede partire da qui i canali che lo percorrono anche oggi, offrendo occasioni a visite di quest’area davvero eccezionali, la Associazione Carlo Berliri Zoppi coglierà l’occasione per consegnare ufficialmente al Comune di Castiglione della Pescaia, che sarà presente anche con il suo sindaco, Elena Nappi, un progetto realizzato dall’architetto Massimiliano Falzone Marsili e dall’architetto Maria Pia Marsili, progettista strutturale l’ingegner Michele Ombrato, per la realizzazione di rampe di accesso per disabili che permetterà al Comune di partecipare a bandi di finanziamento pubblico che renderanno ancora più proponibile la visita a questa vasta area lacustre, ed alla stessa Casa Rossa.

Il relatore di questo incontro, il professor Zeffiro Ciuffoletti, è un esponente di rilievo della cultura fiorentina ed un autorevole storico del Risorgimento. Ha insegnato all’Università di Siena fino al 1979 e quindi è stato professore ordinario di storia all’Università di Firenze. Si è imposto all’attenzione per una serie di studi sulla storia delle tradizioni e dell’agronomia, in particolare del sistema di fattoria della Toscana e della mezzadria, nonché del ruolo di Bettino Ricasoli come agronomo.

Ciuffoletti, che è anche membro dell’Accademia dei Georgofili, è sempre stato molto vicino alla Maremma, sua terra natale, che è stata soprattutto negli ultimi anni oggetto di diversi suoi studi e ricerche.

Ovviamente la partecipazione alla conferenza è gratuita.

La conferenza sarà ripresa da Tv9 e l’incontro andrà a completare la serie dei Qr Code che riportano le conferenze sulla storia del Lacus Prilis fino alla Diaccia Botrona che – realizzati grazie alla collaborazione del Museo Archeologico di Grosseto – saranno consegnati agli studenti di Grosseto e Castiglione della Pescaia all’inizio del prossimo anno scolastico.