“Arco in arte”: tutte le settimane laboratori creativi per bambini ai Pratini di Valle

FOLLONICA – Stare all’aria aperta è un’esigenza per tutti i bambini. Adesso più che mai la cooperativa sociale Arcobaleno si pone l’obiettivo di portare avanti le attività dedicate ai più piccoli, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, ma senza tralasciare i fondamenti educativi alla base della comunità. E’ nato così “Arco in arte”, un progetto volto a stimolare i bambini alla conoscenza di sé e a sviluppare la consapevolezza dei propri pensieri, emozioni e sensazioni in relazione al mondo esterno.

Ogni settimana fino a maggio, ai Pratini di Valle a Follonica, le educatrici Zora Keller e Silvia Scalabrelli proporranno dei laboratori creativi secondo il metodo Munari, che favorisce lo sviluppo della creatività, della fantasia e della manualità.

Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza per gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 agli 11 per un massimo di dieci. I primi due incontri si terranno il 28 dicembre e il 4 gennaio alle ore 11 e saranno svolti preferibilmente all’aperto e su prenotazione.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.arcobalenocoop.it o chiamare Valentina Del Dottore al numero 393 9739274.