ARCIDOSSO – Arcidosso ritrova venerdì 28 agosto uno dei momenti più antichi, sentiti e profondamente legati alla propria comunità: la processione della sacra effigie della Madonna delle Grazie.

La giornata inizierà alle 17 con la celebrazione eucaristica al Santuario della Madonna Incoronata. Alle 21 la processione partirà dalla chiesa, accompagnata dalla Banda La Castigliana, per attraversare il paese e raggiungere piazza della Riconciliazione.

Un rito che affonda le proprie radici nella storia di Arcidosso. La chiesa della Madonna Incoronata, raggiungibile attraverso la lunga scalinata in trachite, ha origini medievali ed è legata alla devozione sviluppatasi dopo la peste del 1348. Al suo interno custodisce opere di scuola senese e altari di grande interesse artistico.

Proprio da questa devozione traggono origine le tradizionali feste del 29. Il 29 agosto 1728 avvenne infatti l’incoronazione della Madonna delle Grazie e del Bambino raffigurati nel quadro che ancora oggi viene portato in processione, a seguito di una donazione del Capitolo di San Pietro in Vaticano. Per questo si chiamano feste del 29: inizialmente la festa principale si svolgeva proprio il 29 agosto, in memoria di quel giorno solenne.

Alle 22, con l’arrivo della processione in piazza della Riconciliazione, il soprano Cristina Ferri eseguirà alcuni brani della tradizione mariana.

La celebrazione dell’Incoronata torna così a inserirsi nel programma di Arcidò mantenendo intatto il suo carattere più autentico: un momento nel quale fede, tradizione e senso di appartenenza si incontrano e riportano nelle strade una storia condivisa da generazioni di arcidossini.

Nel pomeriggio, alle ore 18, piazza della Riconciliazione ospiterà inoltre l’incontro “Riconciliazione nella vicenda spirituale e umana di San Francesco”, con il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Anna Scattigno e Roberto Farinelli.

I prossimi appuntamenti di Arcidò. Dopo la processione, alle 22 in piazza della Riconciliazione, il soprano Cristina Ferri eseguirà alcuni brani della tradizione mariana. Alle 23 la serata continuerà in Piazzetta da Imma con lo Schiuma Party.

Sabato 29 agosto il programma riparte alle 11 con la presentazione del libro “Le novelle di Nonna Enrica” e prosegue alle 14.30 con la 51ª Marcia del Capercio, quindi spettacoli di strada, musica dal vivo, Aperifrasca e apertura notturna del Castello Aldobrandesco.

Domenica 30 agosto la giornata inizierà alle 6 sul Monte Labbro con il concerto all’alba di Giuseppe Scarpato, per poi proseguire con la caccia al tesoro dedicata alle famiglie, la Street Band, i canti popolari della Maremma con Mauro Chechi e la tradizionale tombola.