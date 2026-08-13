ARCIDOSSO – Dal 25 al 30 agosto torna Arcidò – ovvero le feste del ’29, uno degli appuntamenti centrali dell’estate arcidossina: sei giorni nei quali il paese diventa un grande spazio di incontro, tra musica, spiritualità, teatro, arte, libri, sapori, tradizioni popolari e iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie.

A dare una chiave particolare all’edizione 2026 sarà la figura di San Francesco d’Assisi, nell’anno dell’ottavo centenario della morte. Un’occasione per riscoprire l’attualità, la forza spirituale e la grandezza storica di una delle figure che hanno inciso più profondamente nella cultura e nella spiritualità occidentale, mettendo al centro temi che parlano ancora con forza al presente: la riconciliazione, il rapporto con gli altri, la pace, la fraternità.

Il momento centrale di questa riflessione sarà venerdì 28 agosto, alle ore 18, in Piazza della Riconciliazione, con il dialogo tra il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Anna Scattigno, presidente del Centro Studi David Lazzaretti, e Roberto Farinelli, professore dell’Università di Siena, sul tema “Riconciliazione nella vicenda spirituale e umana di San Francesco”.

“Arcidò è diventato negli anni il momento in cui il paese si ritrova e si racconta – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso –. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare uno dei momenti più significativi alla figura di San Francesco, a ottocento anni dalla sua morte. La sua vicenda umana e spirituale continua a parlare al nostro tempo con una forza straordinaria. Farlo proprio in Piazza della Riconciliazione, insieme al cardinale Lojudice, ad Anna Scattigno e a Roberto Farinelli, ci permette di legare una grande figura della storia a un tema che Arcidosso ha scelto da tempo come parte della propria identità: la capacità di incontrarsi, confrontarsi e ricostruire relazioni”.

Accanto alla riflessione culturale e spirituale, Arcidò conferma la sua natura di festa popolare e diffusa. Mercoledì 26 agosto le feste si apriranno con Una favola di Elisir, con la regia di Cristina Ferri, rivisitazione dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti: torna così anche quest’anno l’opera lirica all’interno delle feste di Arcidò.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà giovedì 27 agosto, alle 21.30 in Piazza della Riconciliazione, con Nada in concerto.

“Abbiamo costruito un programma che tiene insieme linguaggi molto diversi – sottolinea Ugo Quattrini, assessore alla Cultura del Comune di Arcidosso –. Il concerto di Nada, l’opera lirica, la musica popolare, gli spettacoli di strada, l’incontro dedicato a San Francesco e il concerto all’alba sul Monte Labbro fanno parte dello stesso racconto. Arcidò nasce proprio dalla capacità di mettere insieme la dimensione popolare della festa con proposte culturali di qualità, facendo vivere piazze, parchi, centro storico e luoghi simbolici del nostro territorio”.

Torna anche Sogno d’Ora, il percorso dedicato ai bambini e alle famiglie, che avrà ancora una volta nel Parco del Pero uno dei suoi luoghi principali. Il programma comprende presentazioni di libri, laboratori artistici ispirati a Vincent Van Gogh e Hokusai, pittura e collage, giocoleria comica, acrobatica e una grande caccia al tesoro cittadina conclusiva.

“Sogno d’Ora è ormai una parte riconoscibile di Arcidò – aggiunge Rachele Nanni, vicesindaca di Arcidosso –. Abbiamo voluto continuare a costruire occasioni nelle quali bambini e bambine possano vivere la festa da protagonisti, attraverso l’arte, il gioco, il movimento, i libri e la scoperta del paese. Le attività sono pensate anche per le famiglie, perché Arcidò deve poter essere vissuto insieme, dalle diverse generazioni”.

Il 28 agosto sarà anche il giorno della tradizionale processione della Madonna delle Grazie, con partenza alle ore 21 dal Santuario della Madonna Incoronata, accompagnata dalla Banda La Castigliana. All’arrivo in Piazza della Riconciliazione il soprano Cristina Ferri eseguirà alcuni brani della tradizione mariana.

Sabato 29 agosto torna inoltre la Marcia del Capercio, arrivata alla 51ª edizione, affiancata da spettacoli di strada, musica dal vivo, apertura notturna del Castello Aldobrandesco e musica nelle piazze del centro.

La chiusura, domenica 30 agosto, sarà affidata ancora una volta a uno dei momenti più suggestivi di Arcidò: alle 6 del mattino sul Monte Labbro il concerto all’alba con Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato. La giornata proseguirà con la caccia al tesoro per famiglie, l’esibizione della Street Band, i canti popolari della Maremma con il narrastorie Mauro Chechi e la tradizionale tombola dalla terrazza del Comune.

Per quattro sere, dal 26 al 29 agosto, torna inoltre Aperifrasca, la cena itinerante tra le frasche del centro storico, realizzata in collaborazione con i Cantinieri e la Pro Loco: un percorso a tappe dedicato ai sapori dell’Amiata e ai vini del Distretto Biologico del Montecucco. Il ticket da 30 euro comprende calice, due assaggi di vino, antipasto, primo, due assaggi di secondo, contorno e dolce.

Arcidò 2026 è promosso dal Comune di Arcidosso con il contributo e la collaborazione della Pro Loco, dei Cantinieri, del Ccn Arcidosso in Vetrina, della Libreria Soffiasogni, dell’associazione Chissà Dove, della Marcia del Capercio e di numerose realtà associative locali, con il sostegno di Enel Green Power, del Distretto Biologico del Montecucco e di altre realtà imprenditoriali del territorio.

Tutti gli spettacoli e i concerti sono a ingresso gratuito.

Gli eventi per bambini sono gratuiti con prenotazione obbligatoria ai numeri: 347 0143348 (Sara) – 348 5640409 (Emanuela), anche WhatsApp.

Info: [email protected] – 366 7472612.

Programma

Martedì 25 agosto

Ore 18 – Cortile del Castello

Maria, detta anche Maria di Nazareth, il suo racconto a cura del narrastorie Michele Neri.

Mercoledì 26 agosto

Ore 18 – Parco del Pero

Presentazione del libro per bambini L’Antica Gemma di Elisa Giovannini, con Elisa Giovannini ed Emanuele Bocci.

Dalle 19.30 – Centro storico

Aperifrasca.

Ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

Una favola di Elisir, regia di Cristina Ferri, rivisitazione dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti.

Giovedì 27 agosto

Ore 17 – Parco del Pero

Gli stivali di Vincent, laboratorio artistico multimaterico su Vincent Van Gogh, dai 4 ai 6 anni.

Ore 18.30 – Parco del Pero

Smisurate divagazioni, spettacolo di giocoleria comica di e con Chien Barbu Mal Rasé, per tutte le età.

Dalle 19.30 – Centro storico

Aperifrasca.

Ore 21.30 – Piazza della Riconciliazione

Nada in concerto.

Venerdì 28 agosto

Ore 17 – Parco del Pero

Così come sono, laboratorio artistico di pittura e collage, dai 7 anni.

Ore 18 – Parco del Pero

La grande onda di Hokusai, laboratorio artistico dagli 8 ai 12 anni.

Ore 17 – Santuario della Madonna Incoronata

Celebrazione eucaristica.

Ore 18 – Piazza della Riconciliazione

“Riconciliazione nella vicenda spirituale e umana di San Francesco”, dialogo tra il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Anna Scattigno e Roberto Farinelli.

Dalle 19.30 – Centro storico

Aperifrasca.

Ore 21 – Santuario della Madonna Incoronata

Partenza della processione della Madonna delle Grazie accompagnata dalla Banda La Castigliana.

Ore 22 – Piazza della Riconciliazione

Arrivo della processione ed esecuzione di brani della tradizione mariana con il soprano Cristina Ferri.

Ore 23 – Piazzetta da Imma

Schiuma party con DJ Ice.

Sabato 29 agosto

Ore 11 – Parco del Pero

Presentazione del libro per bambini Le novelle di Nonna Enrica di Enrica Galeotti.

Ore 14.30 – Piazza della Riconciliazione

51ª Marcia del Capercio.

Ore 18.30

Clap, street show di acrobatica, verticalismo e hula hoop di e con Svenka.

Ore 19 – Piazza Garibaldi

Musica dal vivo.

Dalle 19.30 – Centro storico

Aperifrasca.

Dalle 21 – Castello Aldobrandesco

Apertura notturna.

Ore 22 – Rione dei Ferri

Musica dal vivo.

Ore 23 – Piazzetta da Imma

Martina Minelli DJ.

Piazzetta del Forno

DJ Rentboy e Jojo.

Domenica 30 agosto

Ore 6 – Monte Labbro

Concerto all’alba con Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato.

Ore 11 – Parco del Pero

Alla ricerca del tesoro perduto, caccia al tesoro cittadina per famiglie con bambini dai 6 anni.

Ore 16.30

Street Band per le vie del paese.

Ore 18 – Terrazza del Comune

Canti popolari della Maremma con il narrastorie Mauro Chechi.

A seguire, tradizionale tombola con ricchi premi.