Archeotombola, mostre e visite guidate: gli appuntamenti natalizi del weekend al Museo

GROSSETO – I prossimi appuntamenti con gli Eventi di Natale 2019 sono previsti per sabato 21 e domenica 22 dicembre: sabato 21 dicembre alle 16.15 e alle 17.30 Archeotombola. Come ogni anno torna la nostra tombola archeologica. I più piccoli potranno scoprire la storia del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma in maniera divertente e interattiva. E per i più fortunati, tanti premi da vincere.

Attività per bambini dai sei ai dodici anni – max 25 partecipanti a turno. Ingresso un euro.

Per tutti quelli che non potranno partecipare sabato prossimo, è prevista la replica anche sabato 28 dicembre alla stessa ora.

Domenica 22 dicembre, alle 16 alla Cattedrale di San Lorenzo, discesa nel vano ipogeo. Iniziativa in collaborazione con la Società naturalistica speleologica maremmana. Evento a numero chiuso. Ritrovo alla Cattedrale di San Lorenzo. Per info su costi e prenotazioni contattateci al numero 0564/488752.

Alle 17.15 al Museo Archeologico visita guidata alla mostra “Oltre il Duomo” a cura del personale del MAAM (Promocultura).

Alle 18 conferenza: “Recenti scavi nella Basilica della natività di Betlemme. Dal Progetto di restauro al turismo consapevole” a cura dell’archeologo Alessandro Fichera.

Vi informiamo che, in occasione dell’inaugurazione del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, domenica 22 dicembre, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle ore 20. L’ingresso al Museo è gratuito per tutto il giorno.

