Archeologia, musica, luci ed eventi per bambini: il borgo inaugura l’estate

POPULONIA – Sabato 27 giugno, dalle ore 18 alle 23.30, torna la Notte green e, quest’anno, sarà affiancata dalla Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia.

La Notte Green, alla sua seconda edizione, è l’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Castello di Populonia in collaborazione con Past Experience, il Museo etrusco di Populonia, Proloco Piombino e patrocinato dal Comune di Piombino, per aprire la stagione estiva del borgo nel segno della ripresa e della sostenibilità. Populonia, infatti, nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento di Borgo green, perché interamente alimentato a energia rinnovabile in seguito a un accordo siglato con la società Etruria Luce Gas.

Quest’anno, Populonia è stata inserita nella sezione “ospiti d’onore” dei Borghi più belli d’Italia, il prestigioso circuito di promozione turistica che organizza un evento di rilevanza nazionale, la Notte romantica, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione.

“Sarà una serata animata da tantissimi eventi – dichiara il vicesindaco Giuliano Parodi, assessore alla Cultura e al Turismo –, tutti dedicati a questo splendido borgo affacciato sul mare. Populonia è uno dei gioielli del nostro territorio, per questo abbiamo voluto contribuire a organizzare il primo evento post coronavirus e inaugurare qui la stagione estiva. Grazie quindi a tutti i soggetti che hanno contribuito all’organizzazione di questa serata e a Giulio Cianchini, il light designer che renderà il castello ancora più bello con un gioco di luci dedicato ai temi della serata”.

Archeologia, musica, luci ed eventi per bambini: la Notte Green e la Notte romantica offriranno un pacchetto di eventi adatto a tutte le età.

Tra gli eventi dedicati all’attività culturale del borgo spicca l’inaugurazione della mostra “Archeologia in cantiere. Scavi d’emergenza a Baratti durante il lockdown”, il percorso espositivo allestito all’esterno del Museo etrusco di Populonia che racconta la scoperta di quattro tombe di epoca romana avvenuta durante l’emergenza sanitaria.

Alle 19.30, invece, sarà inaugurata la mostra Pop card photo contest, la mostra temporanea collettiva che conclude in concorso fotografico omonimo che si è svolto al Castello di Populonia sabato 6 giugno.

Alle 22 i Retròquartet animeranno il borgo con la loro musica mentre Leonardo Diana di Versiliadanza si esibirà in una Performance di site-specific.

Tanti eventi che si accostano all’iniziativa “Un biglietto per due” dedicata alla Notte romantica: le coppie potranno accedere al Castello di Populonia con un unico biglietto per scattare una foto e partecipare alla challenge #UNBACIOSULLATORRE. Scatta una foto e postala sul tuo profilo instagram con i tag: #unbaciosullatorre, #notteromantica, #borghipiubelliditalia.