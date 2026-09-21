GROSSETO – “Prendersi cura”, con particolare riferimento al tema del “Coraggio”, è il filo conduttore della Bright-Night 2026, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena, che torna venerdì 25 settembre con iniziative organizzate anche a Grosseto.

L’evento è dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo e i protagonisti della ricerca scientifica.

Organizzata dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Ateneo e dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’iniziativa in programma a Grosseto, dal titolo “Lo studio della più antica umanità nel XXI secolo: dalla Preistoria al mondo classico. Tra resilienza e coraggio”, comprende moltissime attività che si svolgono al Museolab e nei musei del centro storico di Grosseto.

Le proposte dell’Università di Siena per la Bright-Night 2026 si svolgeranno in contemporanea anche a Siena, ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno.

Sono in programma:

Alle ore 9.00-13.00, Laboratorio di lettura ad alta voce: “L’archeologia è un racconto? Letture archeologiche per bambini e ragazzi”, Via Vinzaglio 27, Museolab, Grosseto.

Il laboratorio vuole stimolare la discussione su temi attuali di tipo sociale, economico, ambientale, antropologico, alla scoperta della vita di donne e uomini di migliaia di anni fa. In occasione di Bright 2026 sarà sperimentato un sistema comunicativo basato sul dialogo “tra pari”: le allieve e gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Manciano-Capalbio e le studentesse e gli studenti del Liceo Rosmini di Grosseto dialogheranno insieme attraverso letture ad alta voce su argomenti diversi, relativi alla preistoria umana, ricavati da una selezione di testi di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza a tema archeologico. L’attività affianca il progetto della Regione Toscana “Leggere: forte!” del quale fa parte l’I.C. di Manciano come scuola polo.

Le letture, condotte nelle sale del Museolab – Museo della Città di Grosseto, saranno supportate dai pannelli presenti nel percorso museale ma anche dall’esposizione di manufatti, repliche di reperti archeologici e materie prime inerenti al tema della lettura e poste “a portata di mano”. In questo modo la lettura viene potenziata da un’esperienza tattile/visiva con l’obiettivo di facilitare e sollecitare osservazioni, domande, curiosità, discussioni.

Alle ore 16.00-19.00, Laboratorio di Ceramica per grandi e piccoli, Via Vinzaglio 27, Museolab, Grosseto.

I laboratori di ceramica permetteranno di fare esperienza sulle soluzioni tecniche messe a punto nelle botteghe di antichi ceramisti. Inoltre sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza i risultati della ricerca dello studio pluriennale in corso nel Laboratorio di Ceramica Classica, presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Verranno illustrati i risultati della ricerca attraverso poster didattici, che mostrano le tecniche di lavorazione in uso nelle fornaci romane della prima età imperiale; i partecipanti potranno toccare con mano alcune riproduzioni di vasi romani, ma anche manipolare l’argilla e utilizzare dei punzoni per realizzare le impressioni presenti sui vasi originali.

Per prenotarsi al laboratorio di ceramica: tel. 0564 441110/441101, [email protected].

Per festeggiare Bright-Night 2026, come da tradizione, partecipano all’evento i Musei del centro storico di Grosseto con visite guidate alle collezioni e alle mostre:

Alle ore 15.00, visita guidata con letture a tema, Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, tel. 0564 488571.

Alle ore 17.00, visita guidata alla Collezione d’Arte Celtracon, Polo Culturale Le Clarisse, primo piano, Via Vinzaglio 27, tel. 0564 488067.

Alle ore 18.00, visita guidata alla mostra Design Funzione Arte, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Piazza Baccarini, tel. 0564 488752.

Alle ore 19.00, visita al Museolab – Museo Laboratorio della Città di Grosseto, Via Vinzaglio 27, secondo piano Polo Culturale Le Clarisse, tel. 0564 441110.

Tutti gli eventi in programma sono a titolo gratuito. Per info: tel. 0564 441110, [email protected].

Approfondimenti sul programma degli eventi organizzati dall’Università di Siena sono pubblicati sul sito di Ateneo e sul sito regionale Bright-Night 2026: https://bright-night.it/dove/grosseto.