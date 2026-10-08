ROSELLE – In occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, in programma domenica 11 ottobre, i Parchi archeologici della Maremma vi danno appuntamento al Parco archeologico di Roselle per un’affascinante sfida a 𝑹𝒖𝒔𝒆𝒍𝒍𝒂𝒆 – 𝑬𝒄𝒉𝒊 𝒅𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐𝒔𝒖𝒐𝒍𝒐, il gioco da tavolo ambientato tra le vie e gli edifici storici del Parco, che simula una ricerca archeologica ricca di imprevisti, opportunità e nuove scoperte.

L’attività, della durata di circa un’ora a cominciare dalle ore 16:00, si rivolge a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni (per un massimo di 12 partecipanti) ed è compresa nel biglietto di ingresso (4€ intero, gratuito per minori e per gli aventi diritto secondo norma di legge).

Obbligatoria perciò la prenotazione ai seguenti contatti:

tel: 0564402403 | 3316194577

email: [email protected]