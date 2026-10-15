MASSA MARITTIMA – Proseguono gli Archeoincontri alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima. Sabato 17 ottobre, alle 16.30, si terrà la decima edizione delle Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale, con la presentazione degli atti del convegno del 2025 a cura del professor Sauro Gelichi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e del professor Stefano Bruni dell’Università di Ferrara.

Il tema: l’agro in Etruria settentrionale

L’edizione 2025 del convegno ha acceso i riflettori su un tema di grande interesse e attualità per la storiografia archeologica: «Oltre la città. Il popolamento dell’agro in Etruria settentrionale nel primo millennio a.C.». Spingere lo sguardo al di là della forma urbana aiuta a superare una visione esclusivamente monumentale dell’antico e a entrare nelle dinamiche più autentiche della civiltà etrusca. Indagare la dimensione rurale, l’organizzazione delle fattorie, la vita dei piccoli nuclei abitativi, le vie di transito e i paesaggi di confine permette di ricostruire la trama quotidiana, economica e sociale di un intero territorio. Studiare le comunità periferiche aiuta anche a capire quanto l’agro alimentasse, sostenesse e strutturasse la vita dei grandi centri urbani, fin dalle origini della civiltà etrusca.

La sindaca: «Alta ricerca e divulgazione»

«Con la pubblicazione di questi atti, il Comune di Massa Marittima rinnova con convinzione il proprio impegno a coniugare l’alta ricerca accademica con la tutela, la salvaguardia e la divulgazione del patrimonio culturale – afferma la sindaca Irene Marconi –, offrendo alla comunità scientifica e alla cittadinanza un’opera preziosa di studio e memoria, fondamentale per la valorizzazione della nostra storia».

Il ringraziamento della direttrice

«Un lavoro così complesso non sarebbe possibile senza la rete di collaborazione istituzionale e accademica – aggiunge Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale e dei musei di Massa Marittima –. Ringraziamo il comitato scientifico, l’Istituto nazionale di studi etruschi e italici e i numerosi atenei nazionali e internazionali che hanno arricchito il progetto».

La pubblicazione degli atti

Gli atti sono pubblicati dalle edizioni Ets di Pisa, all’interno della collana Mousai, Laboratori di archeologia e storia delle arti, diretta dal professor Bruni, che introdurrà i lavori della giornata.

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