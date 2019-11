Appuntamento sabato con il Giannetti international guitar festival

GROSSETO – Sabato 16 novembre è previsto il secondo appuntamento con il GIGF-2019, il Giannetti International Guitar festival, alle ore 21 presso la sala conferenze del museo di Storia naturale a Grosseto. Il festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Liveart e il patrocinio di Fondazione Grosseto cultura, presenta il chitarrista Fabio Corsi vincitore del premio MIGF nel 2017. Come riferito dal direttore artistico, il M° Fabio Montomoli , si cerca sempre di valorizzare i giovani che si distinguono in questo ambito e che si affacciano alla carriera concertistica, avviando il proprio percorso professionale.

Il chitarrista padovano Fabio Corsi, frequenta il biennio di secondo livello nella classe del prof. Stefano Viola al Conservatorio di Udine, fa parte del gruppo di giovani musicisti vincitori di premi internazionali ai quali è stato conferito il diploma di riconoscimento al talento della Camera dei Deputati. La celebrazione della “Festa Europea della Musica” si è tenuta mercoledì scorso 21 giugno a Roma, presso la Sala della Regina di Montecitorio, alla presenza dell’on. Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati, dell’on. Raffaello Vignali, ideatore del premio, e del prof. Renato Meucci, presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori italiani. Fabio Corsi, affermato concertista nei settori solistico e cameristico, già diplomato con lode e menzione presso il Conservatorio di Rovigo e vincitore di borsa di studio dell’Accademia Musicale di Firenze quale allievo di Edoardo Catemario, si è negli ultimi anni aggiudicato oltre dieci primi e secondi premi in alcuni tra i più prestigiosi concorsi nazionali e internazionali per chitarra.

Info: www.fabiomontomoli.com