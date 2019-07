Appuntamento gastronomico con Slow Food: degustazione di piatti tipici e vino ansonaco

ISOLA DEL GIGLIO – Isola del Giglio, isola della Maremma, angolo di paesaggi stupendi, di storia, amata dagli imperatori romani, che qui hanno lasciato memorie archeologiche importanti, contaminazioni di culture, scrigno di saperi e sapori che hanno attirato ed attirano i molti turisti.

Per non perdere questo importante presidio, la condotta Slow Food di Isola del Giglio e Giannutri propone una serie di incontri gastronomici nei ristoranti dell’Isola, mettendo in evidenza l’inizio dell’era turistica, il fascino dei pionieri della ristorazione degli anni ‘50/‘60, riproponendo quei piatti con ingredienti locali, di mare e di terra che hanno attirato moltissimi fedeli turisti.

Il giorno 11 luglio Slow Food propone una cena al Grembo a Giglio Castello per rivivere i sapori e la magia di un luogo speciale. La degustazione dei piatti, arricchite dalle verdure dell’orto di Angelo e dal vino ansonaco locale delle Cantine Scarfò, scelte dal ristoratore, accompagneranno la serata.

Per informazioni e prenotazioni cell. 370 1231640