Appuntamento con “Musica Tascabile”: al villino Panichi il concerto “Mani, testa e cuore”

GROSSETO – “Musica Tascabile è un’idea della Agenzia A&G Real Estate, la cui sede è proprio all’interno del Villino Panichi. Un evento unico e gratuito, che ha l’intento di regalare ai grossetani l’esperienza di una visita ad un gioiello dell’architettura della città e unirlo alla suggestione della musica.

Un’esperienza per pochissimi, visti i ridotti spazi della sala, così come pochissimi sono gli artisti che ogni volta si esibiscono. Una piccola quanto preziosa stagione che ormai è entrata nel cuore dei grossetani e che mi riempie di gioia ed orgoglio”.

Queste le parole di Roberta Saccani, titolare dell’Agenzia e ideatrice del progetto, nel lanciare il nuovo appuntamento della rassegna ospitata nel Villino Panichi, sede della A&G Real Estate.

Domenica 24 febbraio alle 18 sarà il turno del concerto “Mani, testa e cuore”, ideato e realizzato da Paolo Mari con la collaborazione del percussionista David Domilici. Un viaggio attraverso ritmi e colori tropicali; la chitarra·orchestra di Paolo e le tante percussioni di David accompagnano il pubblico in un percorso costruito alternando brani originali e classici del samba e della bossa nova, e non solo. Ogni brano viene preceduto da una breve introduzione, in cui i due musicisti raccontano la loro ispirazione, e le caratteristiche artigianali degli strumenti che vengono via via suonati.

Paolo Mari è concertista, insegnante e compositore; tra le sue numerose esperienze artistiche e didattiche, la più importante riguarda la competenza specifica sulla chitarra brasiliana; è considerato uno dei principali esperti italiani di questo stile.