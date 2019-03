Appuntamento con la tradizione: quattro giorni di eventi per la Torciata di San Giuseppe

PITIGLIANO – Venerdì 15 marzo a Pigliano si rinnova il consueto appuntamento con Torciata di San Giuseppe, quattro giornate di festa in cui la tradizione si trasforma in uno spettacolo adatto a tutte le età.

Si parte Venerdì 15 marzo alle 21 in Sala Petruccioli per un incontro con Banca Tema che presenta il progetto di Teatro e Musica dal vivo “La chiamavano Bocca di Rosa …Parola di Faber”. Sabato 16 marzo la festa entra nel vivo a partire dalle 9 con la costruzione dell’Invernacciu in piazza Garibaldi. Alle 14,30 l’appuntamento è ancora in piazza Garibaldi con la partenza dell’escursione guidata alle vie Cave etrusche e poi ancora alle 17, sia in piazza Garibaldi che in piazza della Repubblica, ci saranno i Fool Circus, la scuola di circo e giocoleria per bambini. Alle 21 è previsto, poi, il corteo con i torciatori e mini torciata di San Giuseppe, seguite da “Lux in tenebris”, lo spettacolo di fuoco, acrobatica aerea, trampoli della compagnia Fool Circus.

Domenica 17 marzo alle 10 si riparte da piazza Garibaldi per una seconda escursione guidata alle vie Cave etrusche, mentre alla stessa ora in piazza della Repubblica prenderà il via il sesto Trail delle Vie Cave, organizzato dal G.C. Ruote Libere Manciano-Pitigliano. Gli ex Granai, alle 10 e alle 14,30 ospiteranno la proiezione dei documentari sui Riti del Fuoco e alle 15:30 nel Teatro Salvini si terrà il convegno “Le notti di fuoco nelle tradizioni popolari italiane”.

Martedì 19 marzo ultima giornata di festa a partire dalle 14.30 in piazza Garibaldi con la visita guidata ai tesori di Pitigliano o l’escursione alle Vie Cave Etrusche. Alle 16 in Piazza della Repubblica e in piazza Garibaldi nuovo appuntamento con i Fool Circus che presenteranno lo spettacolo di fuoco “Drakon” accompagnato da giocoleria, sputafuoco, attrezzi infuocati ed effetti speciali. Alle 21 nel centro storico arriva il clou della festa con la Torciata Di San Giuseppe insieme ai Fool Circus con “Kosmos”, viaggio intorno al mondo del fuoco e Raccolta delle Ceneri da conservare in segno di buon auspicio per le nuove stagioni.

Ex Granai – Via Cavour: nei giorni di venerdì, sabato e martedì apertura dalle ore 17:00, la domenica apertura dalle ore 10:00. Per l’intera durata della manifestazione nei locali, funzionerà lo stand del Torciatore con degustazioni a cura della “Cantina del Torciatore”. Saranno inoltre esposti prodotti tipici locali a cura della Condotta del Presidio Slow Food, ricostruzioni simboliche dei riti del fuoco delle città partecipanti al convegno e “Disegni e Pensieri” sulla Torciata realizzati dai bambini della scuola elementare di Pitigliano. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni della manifestazione.