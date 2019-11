Appuntamento con la fotografia e con i racconti di viaggio a Qb. Il programma di domenica

GROSSETO – Due appuntamenti per la domenica a QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. Domenica 1 dicembre, alle 11 del mattino secondo incontro con Faber Torchio e le sue “Visioni – Attraverso la fotografia” (contributo 3 euro), una serie di incontri/riflessioni sulla fotografia e in particolare sull’aspetto artistico del produrre immagini.

“Attraverso la fotografia – spiega Faber – vedo il mondo, per me è così da molto tempo. Niente di più vero si potrebbe sposare al modo in cui oggi viviamo e percepiamo la realtà. Che cos’è una fotografia? È una superficie significante, magica, con un fascino ambiguo e misterioso. È uno stato d’animo. Rappresenta la relazione che instauriamo con la quotidianità, evoca, va a scavare la superficie delle cose e ci mette in relazione con il mondo, attivando un linguaggio adatto a porre domande. E ci chiede di fare lo sforzo di vedere attraverso l’immagine che stiamo catturando”.

Faber Torchio è nato a Cremona il 9 giugno 1973. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, lavora principalmente con la fotografia, impostando la propria ricerca su temi personali, realizzando immagini che vanno a riprendere e ricostruire ricordi, sensazioni passate o emozioni transitorie attraverso elementi che possano suggerirli. I progetti legano queste immagini attraverso un racconto dal linguaggio cinematografico. Ha realizzato mostre personali e collettive e ha partecipato a rassegne multidisciplinari in Italia e all’estero.

Nel pomeriggio, alle 18.30, inizia invece un nuovo progetto: “Viaggia con noi”, da un’idea di Stefania Cecchi, uno spazio in cui si racconteranno i viaggi di chi avrà voglia di condividere le proprie esperienze in giro per il mondo. Il primo incontro è con il giornalista Norberto Vezzoli, milanese di nascita ma maremmano di adozione, che racconterà il suo penultimo viaggio durato quattro mesi. Non sarà possibile raccontarlo tutto ma Norberto ha deciso di svelarci attraverso molte fotografie il Lago Baikal in Siberia e la Mongolia.