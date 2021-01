Appuntamento con la cultura: online la presentazione del libro “Temporali”

PIOMBINO – Quarto appuntamento con la seconda edizione della rassegna “Assaggi di parole – incontri intorno ai libri” curata dalla Biblioteca Falesiana di Piombino in collaborazione con l’associazione culturale Assaggialibri.

Giovedì 7 gennaio alle 21.15 in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca civica falesiana, il poeta Cristiano Poletti dialogherà con Lorenza Boninu e Michele Paoletti: tema dell’incontro il suo ultimo libro “Temporali” (Marcos y Marcos, 2019).

Scrive Fabio Pusterla nella nota introduttiva: “I Temporali di Cristiano Poletti, fenomeni naturali desiderati e minacciosi o orizzonti del pensiero legati al nostro essere smarriti lungo gli anni e i secoli eppure fissi nell’eternità di pochi istanti luminosi, disegnano un libro maturo e forte, traguardo raggiunto di un lungo cammino poetico ed esistenziale, ma anche punto di svolta, riconoscimento di sé e del proprio rapporto con l’esistente, promessa per il futuro e riscatto. La parola oscilla tra il dato autobiografico, alluso e mai esibito, e la meditazione sulla storia e sui suoi vinti; e l’intonazione del testo a sua volta sta in equilibrio su un bilico espressivo, ora tendente al picco lirico, all’immagine fascinosa, ora capace del nitore ammirevole di chi non ha più bisogno di maschere e di orpelli. Anche il dichiarato dialogo con autori antichi e moderni offre una felice varietà di stili, capaci però di fondersi in una voce sommessa e piena […]”.