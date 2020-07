Appuntamento con la cultura: Arianna Scommegna porta in scena “Il buio oltre la siepe”

MASSA MARITTIMA – E’ per domenica 2 agosto alle 21,30 al Chiostro Portale delle arti il secondo appuntamento con la cultura per il ciclo “Letture Atir –Viaggio attraverso i romanzi del 900”, organizzato dall’associazione Iride di Massa di Marittima per l’estate 2020.

Arianna Scommegna porterà in scena “ Il buio oltre la siepe”, il capolavoro di Herper Lee definito da Obama “un romanzo senza tempo, una storia indimenticabile di coraggio e convinzione, sul fare quel che è giusto, a qualunque prezzo”.

Attrice affermata di teatro, ha recitato, per la regia di Serena Sinigaglia, in opere di Shakespeare, Euripide e Aristofane. Negli ultimi anni si è dedicata anche al cinema recitando in film di successo come “ Scialla” di Francesco Bruni, “ Il colore nascosto delle cose” regia di Silvio Sodini, e “ Tolo Tolo” (regia di Checco Zalone).

Il costo del biglietto è di 10 euro; 8 euro per i soci Iride.

I biglietti si possono acquistare la sera dello spettacolo oppure presso la “Tabaccheria Vichi” in via Libertà 2 e a “Lo Scarabeo” via Goldoni 13, Massa Marittima.

L’ingresso è limitato a 100 spettatori per l’emergenza Coronavirus.